Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с реализацией ряда инвестиционных и промышленных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Аким Алматинской области Марат Султангазиев доложил, что по итогам 2025 года в регион привлечено 1,3 трлн тенге инвестиций, рост за год на 29,4%. Во всех отраслях экономики создано 72 541 рабочее место, в том числе 58 528 постоянных. Алматинская область последовательно укрепляет свои позиции как один из ключевых индустриально-логистических центров страны, где развитие транспортно-логистической инфраструктуры играет важную роль в стимулировании роста обрабатывающего сектора региона.

В рамках поездки Премьер-министр ознакомился с деятельностью логистического центра ТОО «Imagine Apple Logistics» в селе Кокозек Карасайского района, который занимается развитием несырьевого сектора. Проект направлен на интеграцию складских, транспортных и управленческих процессов, консолидацию дистрибуционных потоков и формирование устойчивых цепочек поставок для внутреннего и межрегионального рынков. Предусмотрено привлечение свыше 50 млрд тенге инвестиций и создание более 1 тыс. постоянных рабочих мест, а также развитие прилегающей дорожной и социальной инфраструктуры. После презентации Олжас Бектенов поручил оказать содействие в расширении и развитии данного логистического центра.

В результате реализации логистических проектов в регионе за последние три года совокупная площадь складских помещений увеличилась в 17,5 раз – с 8,8 тыс. кв м до 153,9 тыс. кв м. Также руководитель Правительства ознакомился с работой современного завода компании KT&G, построенного в Алматинской области с объемом инвестиций 74 млрд тенге. Особое внимание было уделено экспортоориентированности производства и планам по выходу на рынки стран Европы и СНГ. По итогам 2025 года предприятие обеспечило около 4% налоговых поступлений в местный бюджет, что свидетельствует о его существенном вкладе в формировании доходной части бюджета области.

В числе ключевых предприятий региона также компания «Маревен Фуд Тянь-Шань», являющаяся системообразующим производителем продуктов питания. Мощность предприятия на текущий момент составляет 160 тыс. тонн готовой продукции в год, объем экспорта – свыше 20 тыс. тонн. В 2025 году в модернизацию производства инвестировано 35 млрд тенге, создано около 700 рабочих мест, при этом 95% сотрудников являются местными жителями. В 2026 году компания планирует вложить дополнительно 4,5 млрд тенге в новую производственную линию. Это позволит увеличить производственные мощности до 170 тыс. тонн готовой продукции, а численность сотрудников – до 780 человек. До 2030 года «Маревен Фуд Тянь-Шань» намерена инвестировать еще 21 млрд тенге в расширение производства. В результате планируется создать до 1 тыс. рабочих мест, что будет способствовать развитию местной экономики и укреплению продовольственной безопасности региона.

Внимание в ходе поездки уделено развитию агропереработки. Премьер-министр ознакомился с деятельностью агропромышленного кластера на базе завода «Қапшагай Бидай өнімдері», где в результате модернизации сформированы мощности свыше 1 млн тонн по производству муки, растительного масла и кормов для животных. Объем инвестиций составил 12 млрд тенге. Предприятие использует исключительно местную сырьевую базу и ориентировано на экспорт: за полтора месяца произведено порядка 110 тыс. тонн продукции. 98% продукции экспортируется на рынок КНР, в страны Юго-Восточной Азии, в прошлом году впервые осуществлена поставка казахстанского зерна во Вьетнам. В планах – двукратное увеличение производственных мощностей. Реализация проекта внесла существенный вклад в развитие экспортного потенциала Алматинской области и позволила увеличить объемы экспорта зерна более чем на 10%.

По итогам посещения предприятий Премьер-министр подчеркнул приоритет развития перерабатывающих производств, логистики и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также поручил профильным государственным органам и акимату области обеспечить необходимые условия для устойчивой работы и дальнейшего расширения предприятий.

В целом развитие и наращивание производственных мощностей экспортоориентированных предприятий способствует увеличению экспорта обрабатывающей промышленности, только за 8 месяцев 2025 года его объем составил $618,5 млн, что на 28,5% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и доля переработанных товаров в общем объеме экспорта достигла порядка 90%.

Наша цель – выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому важно последовательно развивать переработку, логистику и экспорт, обеспечивая предприятиям стабильные и предсказуемые условия для роста, — отметил Олжас Бектенов.