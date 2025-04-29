Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений в сфере строительной отрасли, сообщает Kazpravda.kz
Олжас Бектенов обратил внимание на существующие проблемы в процедуре выдачи технических условий для подключения к инженерным сетям.
«Большое количество нареканий со стороны бизнеса и населения вызывает процедура выдачи технических условий на подключение к инженерным сетям.
Действующий порядок их выдачи непрозрачен, крайне длителен и подвержен высокой степени коррупциогенности», — отметил Премьер-министр на заседании правительства.
Перед министерством национальной экономики совместно с ответственными госорганами поставлена задача по обеспечению системных мер для обязательной цифровой выдачи технических условий через систему градостроительного кадастра.
Олжас Бектенов отметил, что в ноябре прошлого года в 89 городах запущен пилотный проект выдачи разрешительной документации и согласования эскизных проектов через Единый геопортал инфраструктурных данных. В результате было выявлено несоответствие данных.
Руководитель Правительства поручил министерствам сельского хозяйства, промышленности и строительства, акиматам регионов и корпорации «Правительство для граждан» устранить их расхождение.
Олжас Бектенов подчеркнул необходимость внедрения ИИ в строительную отрасль и его использовании в качестве помощника при проектировании, управлении городским развитием и других направлениях.
«С внедрением Государственного градостроительного кадастра, портала eQurylys и Банка информационных моделей мы переходим от бумажного документооборота к сквозным цифровым процессам.
На сегодня оцифровано более 90% инженерной инфраструктуры. Запущена автоматизация госуслуг выдачи разрешительной документации и согласования проектов.
Создан единый реестр долевого строительства, доступный через портал eGov», — отметил Премьер-министр.
По его словам, мировой опыт показывает, что внедрение цифровых решений в строительстве позволяет значительно сократить сроки реализации проектов, существенно снизить расходы и свести к минимуму коррупционные риски.
Такие технологии, как трехмерное моделирование объектов, цифровые градостроительные кадастры, электронные платформы согласования проектов и интеграция с системами картографии становятся нормой в строительной сфере.