Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика
Премьер поручил госорганам эффективнее сдерживать инфляцию

Итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за 7 месяцев текущего года рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что за январь-июль 2022 года рост ВВП составил 3,3%. В текущем году сохранилась положительная динамика в таких отраслях, как строительство (8,6%), связь (6,5%), торговля (6,2%), транспорт и складирование (5,6%), обрабатывающая промышленность (4,9%), сельское хозяйство (2,1%) и т.д.

В январе-июне внешнеторговый товарооборот вырос на 39,4% и составил $63,7 млрд. В частности, показатель по экспорту в целом вырос на 56,3% ($42,2 млрд), а по экспорту обработанных товаров – на 33,5% ($12 млрд).

Как сообщил заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, инфляция в годовом выражении в июле составила 15%. Цены на продовольственные товары выросли на 19,7%, непродовольственные товары – на 14,2%, платные услуги – на 9,2%. Месячная инфляция в июле составила 1,1%.

В свою очередь заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев доложил, что за отчетный период в государственный бюджет поступило 8 трлн 463 млрд тенге доходов (без учета трансфертов), доходы в республиканский бюджет (без трансфертов) составили 5,6 трлн тенге (101,3% к плану), а доходы местных бюджетов – 2 трлн 864 млрд тенге (113,3%). Расходы государственного бюджета исполнены на 98,7%, республиканского – на 99,6%, местных бюджетов – на 98%.

Заслушав выступающих, Премьер-министр подчеркнул, что большой вклад в рост экономики вносит реальный сектор.

«Для поддержания положительной динамики необходимо продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, реализации инвестиционных проектов и созданию рабочих мест», – сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства отметил, что за отчетный период рост всех основных показателей отмечается в Карагандинской, Северо-Казахстанской областях и Шымкенте. Ответственным государственным органам и акиматам регионов поручено усилить работу по обеспечению роста показателей.

Особое внимание Алихан Смаилов уделил вопросу борьбы с инфляцией, напомнив о своем поручении проверить деятельность компании, которая может быть связана с завышением цены и нехваткой сахара.

«Эта проблема давно уже назревала. Такие ситуации должны выявляться и предотвращаться ответственными госорганами на ранней стадии», – подчеркнул Премьер-Министр.

Алихан Смаилов добавил, что для сдерживания инфляции имеются все необходимые инструменты, поэтому госорганам и акиматам следует эффективнее их использовать.

«Хочу еще раз обратить внимание на активизацию работы Комиссии по расследованию посреднических схем, усиление контроля за ценовой надбавкой в размере 15% на социально значимые продовольственные товары и своевременное заключение контрактов на форвардный закуп сельхозпродукции», – заключил Премьер-министр.

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