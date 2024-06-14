Премьер посетил фармзавод и сельскую амбулаторию в Жамбылской области

Здравоохранение, Правительство
156
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Олжас Бектенов проверил развитие фармацевтической промышленности и модернизацию объектов здравоохранения в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область премьер-министр Олжас Бектенов посетил врачебную амбулаторию в селе Шайкорык, построенную в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», и ознакомился с деятельностью завода Super-pharm по производству медицинских изделий в селе Айша-биби недалеко от областного центра.  

Главе правительства доложили, что в регионе ведется строительство 26 объектов здравоохранения, 20 из которых возводят в рамках Национального проекта, в том числе врачебные амбулатории, медицинские и фельдшерско-акушерские пункты. Износ медучреждений в области будет снижен с 40,3% до 36,5%. Кроме того, 4,5 млрд тенге направлено на закуп 125 единиц медоборудования и 30 санитарных автомобилей.  

В селе Шайкорык население достигло почти 6 тыс. человек. Медуслуги оказывали в старом здании, а за диагностикой и анализами местным жителям приходилось ездить в райцентр за 25 км, что доставляло неудобства.


Открытие новой врачебной амбулатории – это реализация прямого поручения главы государства о развитии медицинской инфраструктуры на селе, оказания качественной медпомощи в шаговой доступности. В новом здании есть лаборатория, УЗИ, ЭКГ и другие аппараты, можно попасть на прием к узкопрофильным специалистам. Также был представлен передвижной медицинский комплекс, переданный районной амбулатории, призванный обеспечить оказание жителям отдаленных населенных пунктов качественных медицинских услуг широкого спектра.

Всего в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» будет построено 655 объектов по стране. Доля охвата сельских населенных пунктов новыми зданиями медучреждений увеличилась в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Премьер-Министр отметил необходимость расширения рядов новых объектов, а также указал на проблему дефицита кадров.

«Глава государства поручил обеспечить строительство и модернизацию объектов сельского здравоохранения. Больницы и поликлиники должны отвечать всем современным стандартам качества и комфорта. При этом одной только инфраструктуры недостаточно. Нужно постоянно повышать кадровый потенциал. Поэтому перед запуском новых медучреждений помимо технического оснащения, акимату нужно уделять внимание и заниматься привлечением квалифицированных специалистов, создавать соответствующие для них условия», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава правительства поручил акимату совместно с Министерством здравоохранения обеспечить своевременное и качественное завершение строительства всех медобъектов в рамках нацплана в регионе до конца года, а также с Министерством науки и высшего образования – усилить механизмы привлечения врачей и медработников.
 
Руководитель управления здравоохранения Жанар Оспанова доложила, что с 2022 года в регион прибыли 234 молодых специалиста, 2,5 тыс. врачей в ближайшее время пройдут обучение для повышения квалификации.


 В Жамбылской области ведется комплексная работа по развитию фармацевтической промышленности. Здесь производятся одноразовые медицинские изделия, системы для переливания инфузионных растворов, крови и кровезаменителей, контейнеры для сбора биологических жидкостей и др. Завод Super-Pharm планирует обеспечивать отечественные медучреждения изделиями из нетканых материалов, лейкопластырями, спиртовыми салфетками, одноразовыми инъекционными шприцами в объеме 300 млн единиц в год. Технологический процесс имеет законченный цикл – от сырья до готовой продукции. 

«Отечественная промышленность должна производить качественные лекарства и высококонкурентоспособные медицинские изделия, обновлять банк производимой продукции с учетом потребности среди жителей. Для системы здравоохранения страны очень важно, чтобы такие предприятия работали стабильно», — отметил премьер-министр.
#здравоохранение #Правительство #Жамбылская область #Бектенов

Популярное

Все
Фанаты Димаша изучают казахский язык
В мечтах у новоиспеченных чемпионов мира среди юношей Аянат Жумагали и Нурдоса Сабыра – покорить олимпийский пьедестал
Выдающийся ученый Николай Ядринцев познакомил великого русского поэта Николая Некрасова с жизнью казахского народа
Почему корейские города привлекают путешественников со всего мира
За 11 лет The Spirit of Tengri объединил артистов из 90 стран мира
Двадцатилетний опыт практики психолога Серика Акимбаева пригодился в дни паводка
Казахстанский фильм «Талак» режиссера Данияра Саламата попал в основную конкурсную программу XXYI Шанхайского Международного кинофестиваля
Непоколебимый оптимист
Река все стерпит?
Реформы последних пяти лет ставят Казахстан в один ряд с развитыми демократиями
Жители используют творческий подход
Чем чреваты внебюджетные изъятия?
Появление нового человека на свет – чудо природы
На 6 млн тенге оштрафовали АНПЗ
У них на первом месте – небо
Петиция по утильсбору: члены рабочей группы выедут на автозаводы в регионы
В ответе за детские улыбки
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
Крупнейший в Центральной Азии завод по производству чипсов появится в РК
Александр Шмидт: «Как хрупок пишущий графит...»
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
На премьер-министра Дании напали в Копенгагене
Интерес инвесторов к разведке металлов растет
В Петропавловске мать с тремя детьми получила ключи от нового дома
Германия ввела контроль на границе на время чемпионата Европы по футболу
Читать книги, учить стихи, ходить в кино…
Онкологические организации получили свыше 30 млрд тенге необоснованной прибыли – Минздрав
Roland Garros: Швёнтек – самая молодая четырехкратная чемпионка турнира
Укреплять инклюзивность на госслужбе
Roland Garros: Зверев сыграет с Алькарасом в финале
В Астане обсудили продвижение госязыка как средства межэтнического общения
Как Казахстан развивает молочное производство
Маркировка лекарств в Казахстане начнется с препаратов, произведенных с 1 июля
Спецтехнику для уборки улиц на 3 млрд тенге приобрели в Актобе
ИТРовцев признали виновными в гибели шахтеров
Соглашение о военном сотрудничестве подписали Казахстан и Азербайджан
Казахстанцы принимают участие в VI фестивале этноспорта в Стамбуле
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений

Читайте также

Сенаторы ознакомились с деятельностью центра трансфузиолог…
Страны TIFA договорились расширять торгово-экономическое в…
Олжас Бектенов побывал на промышленных предприятиях Жамбылс…
Обеспечение жильем пострадавших от паводков проверил Канат …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]