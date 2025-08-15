Премьер принял участие в заседании Евразийского межправсовета в расширенном формате

Премьер-министр Олжас Бектенов в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) принял участие в коллективной встрече Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с главами делегаций Евразийского межправительственного совета и в заседании ЕМПС в расширенном формате. 

Фото: пресс-служба правительства

В ходе коллективной встречи внимание уделено укреплению экономического потенциала стран ЕАЭС, повышению уровня жизни населения, развитию взаимной торговли, устранению препятствий на рынке Союза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В заседании ЕМПС в расширенном формате приняли участие Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян. От стран наблюдателей – первый вице-президент Республики Иран Мохаммед-Реза Ареф, Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, Премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Крус (по видеоконференцсвязи). Также участвовал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Рассмотрено взаимодействие в торгово-экономической, транспортно-логистической, нефтегазовой и цифровой сферах, а также в области таможенной и биржевой деятельности, медицины и фармацевтики, рынка труда и др.

Премьер-министр Казахстана в своем выступлении обозначил ключевые направления развития сотрудничества. Внимание уделено развитию взаимной торговли и совместным мерам по наращиванию внешнеэкономических связей.

Акцент сделан на вопросе обеспечения равноправного доступа поставщиков к госзакупкам.

В области транспорта и логистики обозначена актуальность создания альтернативных маршрутов с учетом интересов всех государств региона. Одной из перспективных транспортных магистралей на сегодня является проект железной дороги «Тургунди – Герат» пропускной способностью до 10 млн тонн груза.

Важным является расширение сотрудничества ЕАЭС с третьими странами и организациями для обеспечения устойчивого роста и диверсификации торговых потоков. Казахстан выступает за углубление практического взаимодействия с партнерами в разных форматах. 

В ходе заседания участниками заслушаны доклады касательно формирования общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов, а также биржевого рынка товаров. Утверждена Программа развития биржевых торгов, одобрены концепции развития общего рынка лекарственных средств и медицинских изделий. Реализация этих документов направлена на обеспечение в рамках ЕАЭС качественной и безопасной продукции стран-партнеров. 

Участники обменялись мнениями касательно реализации климатической повестки, цифровизации транспортных коридоров, сближения квалификационных требований на рынке труда и др. По итогам заседания состоялось подписание 10 документов.

Следующее заседание ЕМПС состоится 29-30 сентября текущего года в городе Минск (Беларусь).

