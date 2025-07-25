Олжас Бектенов в ходе выступления на первой Международной экологической конференции в России отметил проблему обмеления Каспия как один из ключевых региональных вызовов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Внимание уделено снижению уровня Каспийского моря, подчеркнута необходимость активизации регионального взаимодействия между Прикаспийскими государствами.

«С начала 2000-ных годов наблюдается тенденция снижения уровня Каспийского моря. Для изучения этой и других проблем создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. Прогнозы ученых неутешительны. Нужны решительные скоординированные действия всех прикаспийских государств для сохранения этого уникального водоема», — отметил Премьер-министр.

В контексте водных вызовов Олжас Бектенов обратил внимание и на ситуацию в Приаралье. Казахстан возглавляет Международный фонд спасения Арала. В стране ведется работа по его восстановлению, укрепляется Кокаральская дамба, воссоздается дельта Сырдарьи, реализуются проекты по поддержке рыбной отрасли и озеленению высохшего дна бывшего моря.



Премьер-министр также отметил важность работы, направленной на сохранении ледников. По прогнозам экспертов, к 2100 году объем ледников Центральной Азии значительно снизится. В связи с этим по инициативе Президента Казахстана на саммите в Эр-Рияде было предложено Партнерство водных башен, объединяющего усилия по изучению и защите ледников. В Алматы действует Центрально-Азиатский региональный гляциологический центр под эгидой ЮНЕСКО, ставший ведущей платформой для региональных исследований.



При этом подчеркнута готовность Казахстана к реализации совместных гидротехнических проектов – от регулирования водохранилищ до автоматизации учета воды.



Премьер-министр отметил символичность места проведения форума – Алтай, который считается колыбелью тюркской цивилизации и важным элементом культурно-гуманитарного взаимодействия.



В пленарном заседании приняли участие председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси Александр Турчин, Кыргызстана Адылбек Касымалиев, Таджикистана Кохир Расулзода, Узбекистана Абдулла Арипов, а также заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев. Наряду с вопросами обмеления Каспия, таяния ледников и сохранения биоразнообразия, обсуждалось применение современных технологий в сфере охраны окружающей среды, внедрение инновационных решений в управление водными ресурсами и развитие трансграничного экотуризма.