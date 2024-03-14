Премьер проверил реконструкцию гидросооружений в Туркестанской области

Премьер-министр Олжас Бектенов посетил объекты водной инфраструктуры Туркестанской области, где ознакомился с ходом модернизации гидротехнических сооружений региона, а также заслушал отчет о мерах по развитию АПК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе посещения «Туран су» внимание было уделено вопросу капитального ремонта водных объектов на территории области. На балансе предприятия находятся 18 водохранилищ, 3 гидроузла, 3 магистральных и 103 межхозяйственных канала.

Главе правительства доложили о мерах по исполнению Комплексного плана по восстановлению ирригационных систем Туркестанской области ввиду высокой степени износа. На сегодня акиматом разработана проектно-сметная документация на 17 водных объектов, нуждающихся в первоочередном ремонте. Наряду с этим ведется строительство водохранилищ «Байдибек ата» емкостью 68 млн кубометров и «Боралдай» емкостью 45 млн кубометров.

На территории водохранилища «Коскорган» в городе Кентау Олжас Бектенов ознакомился с текущим состоянием гидротехнического сооружения. По итогам обследования в 2021-2022 годах был установлен неудовлетворительный уровень состояния водохранилища. В этой связи разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на проведение капитального ремонта водохранилища «Коскорган».

Главе кабмина также доложили, что в Туркестанской области построено водохранилище «Кенсай-Коскорган-2» на 18,5 млн кубометров воды. В этом году начинается строительство водохранилища «Байдибек ата», которое в перспективе будет функционировать как регулятор при наполнении Богенcкого водохранилища. В результате в вегетационный период дополнительно будет доставлено 68 млн кубометров воды, что гарантированно обеспечит поливной водой 6 районов и городов области.

- Как мы знаем, основной дефицит воды складывается в южных регионах страны. Эта проблема существует не только в нашей республике, но и в соседних государствах. Самое главное, мы должны экономить воду. Как сказал Глава государства, должна быть сформирована культура водосбережения. Это важная задача, в которой должны участвовать все организации, — сказал Олжас Бектенов и поручил принять меры по своевременному финансированию проектов, а также проработать вопрос поэтапного строительства дополнительных водоемов и ирригационных каналов.

Далее Олжас Бектенов осмотрел площадку посевного поля на территории предприятия «Түркістан Агро XXI». Премьер осмотрел современные ирригационные системы. На сегодня технология дождевания установлена на 733 га земли, данный показатель планируется довести до 1 тыс. га. В целях обеспечения кормовой базой на данном земельном участке ежегодно проводятся весенние и осенние полевые работы с посевом люцерны, кукурузного силоса и озимой пшеницы.

Здесь же главе правительства доложили о принимаемых мерах в регионе по развитию агропромышленного комплекса и реализации инвестиционных проектов в сфере, а также о ходе весенних полевых работ. Туркестанская область обеспечивает 13% валовой продукции сельского хозяйства. Здесь функционируют 35% всех агроформирований, или более 80 тыс. объектов. Четверть орошаемой площади страны находится в Туркестанской области.

Заместитель акима Туркестанской области Ермек Кенжеханұлы сообщил, что в 2024-2026 годах в регионе планируется реализовать 105 проектов в агропромышленном комплексе на общую сумму 507 млрд тенге с созданием 8,3 тыс. рабочих мест. Из них в текущем году предусмотрена реализация 45 проектов стоимостью 114 млрд тенге. Кроме того, в рамках Концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы в области на этот год предусмотрено внедрение водосберегающих технологий на 22 тыс. га, с дальнейшим расширением до 2028 года на 216,3 тыс. га.