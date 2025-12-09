По итогам Х юбилейного республиканского конкурса Национальной инженерной академии РК заместитель начальника кафедры основ военной радиотехники и электроники Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи подполковник Нуржан Зикирьяев удостоен звания «Лучший инженер Казахстана — 2025», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Подполковник Нуржан Зикирьяев, доктор философии (PhD), является ведущим инженером-конструктором в области радиотехники и электроники. За 23 года службы в Вооруженных Силах он стал автором трёх уникальных оборонных систем, принятых на вооружение казахстанской армии. Его разработки охватывают ключевые направления современной военной техники — от оптико-электронных комплексов до радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации.

Среди наиболее значимых достижений — создание и внедрение оптико-электронного модуля повышения видимости для военной техники. Он значительно улучшает наблюдение и безопасность передвижения в тёмное время суток, что подтверждено результатами испытаний.

Важное место в его работе занимает развитие технологий программно-определяемого радио (SDR). Подполковник Зикирьяев разработал специализированный SDR-комплекс, а также подготовил учебник и курс «Основы SDR» для курсантов различных специальностей.

Под его руководством выполнена модернизация узлов подвески беспилотных летательных аппаратов Wing Loong-1, что позволило интегрировать новые средства поражения и существенно расширить боевые возможности комплекса.

— Признание на республиканском уровне — это стимул для дальнейшей работы. Все проекты создавались для практического применения и повышения боевых возможностей войск. Главная задача — передать накопленный опыт курсантам и подготовить новое поколение военных инженеров, — отметил подполковник Зикирьяев.

Реализованные им разработки позволяют существенно оптимизировать архитектуру Вооруженных сил: десятки разрозненных устройств заменяются универсальными модулями, повышая надёжность, экономичность и скорость развертывания.

Отметим, что каждая из его разработок — это стратегический шаг в направлении цифровой трансформации армии. Работа подполковника Зикирьяева демонстрирует потенциал отечественной инженерной школы и её способность создавать технологии, укрепляющие обороноспособность страны уже сегодня.