Преподаватель военного вуза Минобороны стал лучшим инженером Казахстана

Служу отечеству!
16
Айман Аманжолова
корреспондент

По итогам Х юбилейного республиканского конкурса Национальной инженерной академии РК заместитель начальника кафедры основ военной радиотехники и электроники Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи подполковник Нуржан Зикирьяев удостоен звания «Лучший инженер Казахстана — 2025», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Подполковник Нуржан Зикирьяев, доктор философии (PhD), является ведущим инженером-конструктором в области радиотехники и электроники. За 23 года службы в Вооруженных Силах он стал автором трёх уникальных оборонных систем, принятых на вооружение казахстанской армии. Его разработки охватывают ключевые направления современной военной техники — от оптико-электронных комплексов до радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации.

Среди наиболее значимых достижений — создание и внедрение оптико-электронного модуля повышения видимости для военной техники. Он значительно улучшает наблюдение и безопасность передвижения в тёмное время суток, что подтверждено результатами испытаний.

Важное место в его работе занимает развитие технологий программно-определяемого радио (SDR). Подполковник Зикирьяев разработал специализированный SDR-комплекс, а также подготовил учебник и курс «Основы SDR» для курсантов различных специальностей.

Под его руководством выполнена модернизация узлов подвески беспилотных летательных аппаратов Wing Loong-1, что позволило интегрировать новые средства поражения и существенно расширить боевые возможности комплекса.

— Признание на республиканском уровне — это стимул для дальнейшей работы. Все проекты создавались для практического применения и повышения боевых возможностей войск. Главная задача — передать накопленный опыт курсантам и подготовить новое поколение военных инженеров, — отметил подполковник Зикирьяев.

Реализованные им разработки позволяют существенно оптимизировать архитектуру Вооруженных сил: десятки разрозненных устройств заменяются универсальными модулями, повышая надёжность, экономичность и скорость развертывания.

Отметим, что каждая из его разработок — это стратегический шаг в направлении цифровой трансформации армии. Работа подполковника Зикирьяева демонстрирует потенциал отечественной инженерной школы и её способность создавать технологии, укрепляющие обороноспособность страны уже сегодня.

 

#оборона #ВУЗ #преподаватель

Популярное

Все
Мы третьи в мире!
Осечка на старте
Патриарх философской науки Казахстана
Мощное землетрясение произошло в Японии
Разрушить барьеры молчания
Секреты мастеров
Понять Абая сердцем
Новые проекты и возможности
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Район бьет рекорды
Танцы без границ
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Созвучие стиха и песни
Рыбу надо спасать
Завоевано 11 наград
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Модель серии «45»
Парки становятся краше
Почему у СЭЗ «Сарыарка» низкий КПД
Прорыв в будущее
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Миротворцы Казахстана обезвредили более тысячи взрывоопасны…
В Казахстане обновили правила НВП
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Депутаты и эксперты обсудили повышение привлекательности во…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]