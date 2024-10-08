Пресекать фиктивную посадку деревьев поручил премьер

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что до конца 2027 года необходимо посадить и вырастить свыше 1 млрд сеянцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего с 2021 года в стране посажено порядка 970 млн сеянцев. Реализация этой задачи зависит от качественной работы акиматов и четкой координации со стороны министерства. В этой связи поручено улучшать методы проведения посадочных мероприятий, с применением комплексного научного подхода. Обозначена также важность эффективного планирования подготовительных работ.

«Глава государства поставил задачу по посадке 2 млрд деревьев. Это позволит увеличить территорию лесного фонда страны до 14,5 млн га. Расширение площадей лесов и парков, сохранение биологического разнообразия для будущих поколений являются одним из важных приоритетов в сфере улучшения экологической ситуации. Это очень сложная и долгосрочная работа, поэтому важно уделять ей постоянное внимание. Нужно прилагать все усилия как для увеличения лесного фонда, так и сохранения имеющегося леса», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, внимание уделено вопросу приживаемости посаженных деревьев. Премьер-министр подчеркнул, что нужно пресекать и наказывать за факты предоставления акиматами недостоверной информации о количестве сеянцев. Министерству экологии совместно с акиматами и заинтересованными госорганами поручено до 1 декабря  выработать план по обеспечению посадочными материалами на следующие годы.

Для повышения уровня приживаемости сеянцев Министерству экологии следует выработать порядок соблюдения агротехники по выращиванию посадочного материала и обеспечению контроля качества лесопосадочных работ.

#премьер #деревья #приписки

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