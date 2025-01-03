Престижное признание получил Казахстан от CNN Travel

Казахстан по версии CNN Travel вошел в топ-25 лучших мест для путешествий в этом году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

А Алматы, благодаря своей уникальной атмосфере, сочетающей просторные природные ландшафты и развивающуюся урбанистическую культуру, назван «новой столицей стиля» Центральной Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

По версии издания, Алматы – редкий город, который предлагает всё: от великолепной кухни и оживленной ночной жизни до современного искусства и культуры.

Среди основных достопримечательностей названы станции метро, музей искусств имени Абылхана Кастеева, центр современной культуры «Целинный».

К слову, Алматы связан прямыми авиарейсами с Европой, Азией и Ближним Востоком.

Кроме того, Казахстан предоставляет безвизовый режим для граждан многих стран, отмечается в издании.