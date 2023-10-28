Превышение концентрации окиси углерода обнаружено в шахте имени Костенко

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"На шахте имени Костенко по состоянию на 16:00 обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются. Ведется контроль газовой обстановки, отбор проб, а также подъем обнаруженных тел. В отдельных точках имеется превышение допустимых концентраций окиси углерода", – сообщает МЧС Казахстана.

В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО «АрселорМиттал Темиртау» задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб».