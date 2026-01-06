Президент дал стратегический план действий на ближайшую перспективу – депутат

Мнения
126

Депутат Сената Евгений Больгерт на своей странице в Facebook опубликовал пост, посвященный интервью Президента газете Turkistan 

Фото: facebook.com/eugen.bolgert

Опубликованное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева - это, с одной стороны, ставшее уже традиционным, ответ на важнейшие вопросы, волнующие общество, с другой, четкий стратегический план действий на ближайшую перспективу, отмечает депутат.

 Он выделил ключевые приоритеты. Принцип «Закон и Порядок» проодит красной нитью по тексту. Изменение фискальной парадигмы, новый «общественный договор». Налоги в обмен на качественные госуслуги, здравоохранение, образование, безопасность и поддержку. При этом поддержка строго адресная. Президент дал четко понять Правительству, что будет внимательно следить за налоговой реформой и тарифной политикой в ЖКХ и энергетике.

«Как член Общественного совета Агентства РК по атомной энергии отлично понимаю важность энергетического суверенитета для страны. Без надежной генерации невозможно развитие экономики, внедрение ИИ, работа дата-центров. Строительство АЭС – это не просто источник чистой энергии, это логичное направление развития для нашей уранодобывающей страны. Опираясь на свой опыт в транспортном секторе, полностью согласен, что наша география – стратегическое преимущество. Но в условиях жесткой конкуренции за транзитные потоки важно укреплять сотрудничество с соседями и партнерами», – пишет сенатор.

Наступает эра редкоземельных металлов. «Окно возможностей» для нашей страны стать одним из глобальных лидеров в этой нише. Прогресс ускоряется. И мы либо успеваем в будущее, либо остаемся в прошлом. Именно поэтому 2026 год будет сфокусирован на цифровизации и внедрении ИИ. Закон об ИИ вкупе с Цифровым кодексом формируют для этого необходимую правовую основу, продолжил он.

«Наше многообразие – наша сила и преимущество. Важный сигнал бизнесу: благотворительность не должна быть повинностью, это важная миссия и ядро социальной ответственности. Это тесно перекликается с деятельность Центра «Жомарт Жан» при Ассамблеи народа Казахстана, объединяющего благотворителей и меценатов по всей стране.

Интервью Главы государства опубликовано в самом начале года, совпав с посещением регионов, встречами депутатского корпуса с населением. Это также время, когда каждый из нас строит планы на предстоящий год. Уверен, что многое из описанного найдет поддержку в обществе. Мы же с коллегами в Сенате сделаем все необходимое, чтобы своевременно законодательно обеспечить реализацию заявленных реформ», - заключил Больгерт.

 

 

#депутат #мнения

Популярное

Все
В Нацгвардии начался новый учебный период
В Уральске открыл двери творческий центр
Есть вода, но трещат магистрали
Расширяются география и объемы зернового экспорта
Гостей встречали Ван Гог и Дали
Фармация: на пути к цифровизации
Первый титул в новом году
За здоровьем бегом марш!
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Инвестиции в обрабатывающий сектор растут
Серебро и бронза из Фуджейры
Улытау усиливает цифровую безопасность
Машинки швейной звук как знак судьбы
Проверят лифты и эскалаторы
Овощей в стабфонде хватит до мая
Вы в наших сердцах!
Армия как социальный лифт
Закон Республики Казахстан О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов
Увеличится производство молока
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Последний турнир в уходящем году
Новая школа – лучшие возможности
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Прозрачные правила
Последовательный курс на глубинную модернизацию
Фундамент будущих проектов
Армия как социальный лифт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]