Фото: facebook.com/eugen.bolgert

Опубликованное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева - это, с одной стороны, ставшее уже традиционным, ответ на важнейшие вопросы, волнующие общество, с другой, четкий стратегический план действий на ближайшую перспективу, отмечает депутат.

Он выделил ключевые приоритеты. Принцип «Закон и Порядок» проодит красной нитью по тексту. Изменение фискальной парадигмы, новый «общественный договор». Налоги в обмен на качественные госуслуги, здравоохранение, образование, безопасность и поддержку. При этом поддержка строго адресная. Президент дал четко понять Правительству, что будет внимательно следить за налоговой реформой и тарифной политикой в ЖКХ и энергетике.

«Как член Общественного совета Агентства РК по атомной энергии отлично понимаю важность энергетического суверенитета для страны. Без надежной генерации невозможно развитие экономики, внедрение ИИ, работа дата-центров. Строительство АЭС – это не просто источник чистой энергии, это логичное направление развития для нашей уранодобывающей страны. Опираясь на свой опыт в транспортном секторе, полностью согласен, что наша география – стратегическое преимущество. Но в условиях жесткой конкуренции за транзитные потоки важно укреплять сотрудничество с соседями и партнерами», – пишет сенатор.

Наступает эра редкоземельных металлов. «Окно возможностей» для нашей страны стать одним из глобальных лидеров в этой нише. Прогресс ускоряется. И мы либо успеваем в будущее, либо остаемся в прошлом. Именно поэтому 2026 год будет сфокусирован на цифровизации и внедрении ИИ. Закон об ИИ вкупе с Цифровым кодексом формируют для этого необходимую правовую основу, продолжил он.