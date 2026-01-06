Депутат Сената Евгений Больгерт на своей странице в Facebook опубликовал пост, посвященный интервью Президента газете Turkistan
Опубликованное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева - это, с одной стороны, ставшее уже традиционным, ответ на важнейшие вопросы, волнующие общество, с другой, четкий стратегический план действий на ближайшую перспективу, отмечает депутат.
Он выделил ключевые приоритеты. Принцип «Закон и Порядок» проодит красной нитью по тексту. Изменение фискальной парадигмы, новый «общественный договор». Налоги в обмен на качественные госуслуги, здравоохранение, образование, безопасность и поддержку. При этом поддержка строго адресная. Президент дал четко понять Правительству, что будет внимательно следить за налоговой реформой и тарифной политикой в ЖКХ и энергетике.
«Как член Общественного совета Агентства РК по атомной энергии отлично понимаю важность энергетического суверенитета для страны. Без надежной генерации невозможно развитие экономики, внедрение ИИ, работа дата-центров. Строительство АЭС – это не просто источник чистой энергии, это логичное направление развития для нашей уранодобывающей страны. Опираясь на свой опыт в транспортном секторе, полностью согласен, что наша география – стратегическое преимущество. Но в условиях жесткой конкуренции за транзитные потоки важно укреплять сотрудничество с соседями и партнерами», – пишет сенатор.
Наступает эра редкоземельных металлов. «Окно возможностей» для нашей страны стать одним из глобальных лидеров в этой нише. Прогресс ускоряется. И мы либо успеваем в будущее, либо остаемся в прошлом. Именно поэтому 2026 год будет сфокусирован на цифровизации и внедрении ИИ. Закон об ИИ вкупе с Цифровым кодексом формируют для этого необходимую правовую основу, продолжил он.
«Наше многообразие – наша сила и преимущество. Важный сигнал бизнесу: благотворительность не должна быть повинностью, это важная миссия и ядро социальной ответственности. Это тесно перекликается с деятельность Центра «Жомарт Жан» при Ассамблеи народа Казахстана, объединяющего благотворителей и меценатов по всей стране.
Интервью Главы государства опубликовано в самом начале года, совпав с посещением регионов, встречами депутатского корпуса с населением. Это также время, когда каждый из нас строит планы на предстоящий год. Уверен, что многое из описанного найдет поддержку в обществе. Мы же с коллегами в Сенате сделаем все необходимое, чтобы своевременно законодательно обеспечить реализацию заявленных реформ», - заключил Больгерт.