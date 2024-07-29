Президент Франции поздравил Казахстан с победой Сметова на Олимпиаде

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Во время финального поединка в категории до 60 кг между казахстанцем Елдосом Сметовым и французом Лукой Мхеидзе Макрон находился на трибунах спортивной арены. После победы нашего соотечественника французский президент обратился к Алмазу Альсенову — советнику президента Международной федерации дзюдо и основателю клуба JENYS.

«Для меня большая честь поздравить вас и народ Казахстана с этой знаковой победой. Я рад, что первая олимпийская золотая медаль Казахстана по дзюдо завоевана у нас во Франции. Передаю привет всему народу Казахстана и президенту Токаеву», — приводятся слова Макрона в релизе пресс-службы клуба JENYS.

Напомним, в первый соревновательный день Олимпиады в Париже Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом по дзюдо, победив в решающей схватке француза Луку Мхеидзе.