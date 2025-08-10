Президент: Идеи Абая и сегодня служат делу формирования нового качества нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников торжественных мероприятий, посвященных 180-летию Абая Кунанбайулы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Gov.kz

- Уважаемые участники!

Поздравляю вас со 180-летним юбилеем Абая Кунанбайулы!

Абай – личность мирового значения, великий поэт, внесший неоценимый вклад в развитие культуры и обновление самосознания нашего народа.

Будучи основоположником современной казахской литературы, он расширил горизонты нашего мировоззрения.

Поэт призывал молодых людей быть образованными, трудолюбивыми и ответственными гражданами. Его идеи и сегодня служат делу формирования нового качества нации, а жизненный путь является образцом любви к Родине и самоотверженного служения обществу.

Богатое наследие Хакима Абая стало духовным ориентиром не только для казахского народа, но и для всего человечества. Его мысли и заповеди никогда не утратят своей актуальности. Поэтому очень важно исследовать и популяризировать творчество Абая, постигая глубокий смысл его произведений.

Этой цели посвящено и сегодняшнее мероприятие, проходящее на священной земле, которая наряду с Абаем дала миру таких великих сыновей, как Шакарим Кудайбердиулы и Мухтар Ауэзов. Государство придает большое значение развитию этого региона как очага национальной культуры.

Бессмертные стихи и мудрые Слова назидания, несомненно, будут служить духовной пищей еще многим поколениям.

Мы всегда будем хранить верность наследию великого Абая!

#Касым-Жомарт Токаев #Абай #день Абая #Абай Кунанбаев

