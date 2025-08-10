Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников торжественных мероприятий, посвященных 180-летию Абая Кунанбайулы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
- Уважаемые участники!
Поздравляю вас со 180-летним юбилеем Абая Кунанбайулы!
Абай – личность мирового значения, великий поэт, внесший неоценимый вклад в развитие культуры и обновление самосознания нашего народа.
Будучи основоположником современной казахской литературы, он расширил горизонты нашего мировоззрения.
Поэт призывал молодых людей быть образованными, трудолюбивыми и ответственными гражданами. Его идеи и сегодня служат делу формирования нового качества нации, а жизненный путь является образцом любви к Родине и самоотверженного служения обществу.
Богатое наследие Хакима Абая стало духовным ориентиром не только для казахского народа, но и для всего человечества. Его мысли и заповеди никогда не утратят своей актуальности. Поэтому очень важно исследовать и популяризировать творчество Абая, постигая глубокий смысл его произведений.
Этой цели посвящено и сегодняшнее мероприятие, проходящее на священной земле, которая наряду с Абаем дала миру таких великих сыновей, как Шакарим Кудайбердиулы и Мухтар Ауэзов. Государство придает большое значение развитию этого региона как очага национальной культуры.
Бессмертные стихи и мудрые Слова назидания, несомненно, будут служить духовной пищей еще многим поколениям.
Мы всегда будем хранить верность наследию великого Абая!