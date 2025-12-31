«Бибисара Асаубаева вошла в историю мировых шахмат как выдающийся мастер и первая представительница Казахстана, ставшая трехкратной чемпионкой мира по блицу. Все шахматное сообщество Казахстана по праву гордится нашей соотечественницей, высоко поднявшей флаг нашего государства на глобальной арене.

В знак признания замечательных достижений Бибисары Асаубаевой на международных турнирах и ее весомого вклада в развитие шахмат в нашей стране мною принято решение наградить ее орденом «Барыс» II степени», – говорится в поздравлении Президента.