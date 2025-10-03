В честь 100-летия со дня рождения Народного героя, выдающегося деятеля культуры и искусства, композитора Нургисы Тлендиева в его родном селе Отеген батыр Алматинской области был открыт памятник и новый Дом культуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Алматинской области

В торжественной церемонии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, аким Алматинской области Марат Султангазиев, общественные и культурные деятели, представители интеллигенции и мастера искусства.

Президент Касым-Жомарт Токаев в поздравительном слове отметил, что открытие памятника является символом особого уважения и признательности народа великому композитору.

«Нургиса Тлендиев внес неоценимый вклад в развитие нашей цивилизации, возрождение культурного наследия, популяризацию казахской музыки во всем мире. Основав оркестр «Отырар сазы», он обогатил духовное мировоззрение нации. Его музыка к пьесам и фильмам вошла в золотой фонд, а уникальное творчество оставило яркий след в театре и кино. Бесценное наследие Нургисы Тлендиева будет служить уроком и вдохновением для многих поколений. Его имя навсегда останется в истории казахской культуры», – говорится в поздравлении.

Передав слова главы государства, Аида Балаева подчеркнула огромный вклад великого композитора в национальную культуру: «Нургиса Тлендиев отразил в своем искусстве историю и судьбу народа, его радости и печали, мечты и устремления, оставив после себя богатое наследие», – отметила министр.

Она также отметила, что к 100-летию Нургисы Тлендиева в Казахстане и за рубежом проводится масштабная программа мероприятий. В частности, международная организация ТЮРКСОЙ объявила 2025 год Годом Нургисы Тлендиева. В Анкаре состоялись выставка, показ документального фильма и концерт, посвященный его творчеству. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка «Шабыт бастауы», в Нью-Йорке в Карнеги-холле была организована экспозиция, в Пекине – творческий вечер «Құстар қайтып барады». Также концерты и фестивали прошли в Москве, Франкфурте, Бишкеке, Алматы и Туркестане.

«Сегодняшнее открытие памятника – часть серии мероприятий, посвящённых увековечению памяти великого композитора. Этот монумент наглядно отражает вечное место Нургисы Тлендиева в сердце народа. Его богатое наследие останется вечной ценностью казахской культуры», – подчеркнула министр.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев, выступая на торжестве, отметил значимость фигуры Нургисы Тлендиева в истории национальной культуры: «Сегодня мы собрались на важное событие – открытие памятника и Дома культуры в честь 100-летия великого композитора, дирижера, народного артиста Казахстана Нургисы Тлендиева. Президент Касым-Жомарт Токаев справедливо сказал: «Традиция чествования выдающихся личностей, оставивших яркий след в истории, укрепляет нашу общенациональную идентичность».

Участники церемонии также посетили новый Дом культуры на 400 мест и осмотрели выставочные залы. Завершением праздника стал концерт, где прозвучали произведения Нургисы Тлендиева.

Авторами памятника стали известные скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов. Монумент выполнен из бронзы, его высота составляет 2,85 м, пьедестал – 1,5 м, общая высота – 4,35 м. Постамент облицован гранитом. Величественный памятник символизирует народное уважение к великому композитору и его вкладу в духовное наследие нации.