Глава государства направил поздравление по случаю открытия памятника Нургисе Тлендиеву

Культура
134

В честь 100-летия со дня рождения Народного героя, выдающегося деятеля культуры и искусства, композитора Нургисы Тлендиева в его родном селе Отеген батыр Алматинской области был открыт памятник и новый Дом культуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Алматинской области

В торжественной церемонии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, аким Алматинской области Марат Султангазиев, общественные и культурные деятели, представители интеллигенции и мастера искусства.

Президент Касым-Жомарт Токаев в поздравительном слове отметил, что открытие памятника является символом особого уважения и признательности народа великому композитору.

«Нургиса Тлендиев внес неоценимый вклад в развитие нашей цивилизации, возрождение культурного наследия, популяризацию казахской музыки во всем мире. Основав оркестр «Отырар сазы», он обогатил духовное мировоззрение нации. Его музыка к пьесам и фильмам вошла в золотой фонд, а уникальное творчество оставило яркий след в театре и кино. Бесценное наследие Нургисы Тлендиева будет служить уроком и вдохновением для многих поколений. Его имя навсегда останется в истории казахской культуры», – говорится в поздравлении.

Передав слова главы государства, Аида Балаева подчеркнула огромный вклад великого композитора в национальную культуру: «Нургиса Тлендиев отразил в своем искусстве историю и судьбу народа, его радости и печали, мечты и устремления, оставив после себя богатое наследие», – отметила министр.

Она также отметила, что к 100-летию Нургисы Тлендиева в Казахстане и за рубежом проводится масштабная программа мероприятий. В частности, международная организация ТЮРКСОЙ объявила 2025 год Годом Нургисы Тлендиева. В Анкаре состоялись выставка, показ документального фильма и концерт, посвященный его творчеству. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка «Шабыт бастауы», в Нью-Йорке в Карнеги-холле была организована экспозиция, в Пекине – творческий вечер «Құстар қайтып барады». Также концерты и фестивали прошли в Москве, Франкфурте, Бишкеке, Алматы и Туркестане.

«Сегодняшнее открытие памятника – часть серии мероприятий, посвящённых увековечению памяти великого композитора. Этот монумент наглядно отражает вечное место Нургисы Тлендиева в сердце народа. Его богатое наследие останется вечной ценностью казахской культуры», – подчеркнула министр.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев, выступая на торжестве, отметил значимость фигуры Нургисы Тлендиева в истории национальной культуры: «Сегодня мы собрались на важное событие – открытие памятника и Дома культуры в честь 100-летия великого композитора, дирижера, народного артиста Казахстана Нургисы Тлендиева. Президент Касым-Жомарт Токаев справедливо сказал: «Традиция чествования выдающихся личностей, оставивших яркий след в истории, укрепляет нашу общенациональную идентичность».

Участники церемонии также посетили новый Дом культуры на 400 мест и осмотрели выставочные залы. Завершением праздника стал концерт, где прозвучали произведения Нургисы Тлендиева.

Авторами памятника стали известные скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов. Монумент выполнен из бронзы, его высота составляет 2,85 м, пьедестал – 1,5 м, общая высота – 4,35 м. Постамент облицован гранитом. Величественный памятник символизирует народное уважение к великому композитору и его вкладу в духовное наследие нации.

#президент #памятник #Нургиса Тлендиев

Популярное

Все
Чем может гордиться Темиртау?
От промышленных манипуляторов к гуманоидным помощникам
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Вовремя выявить риски и поддержать
Цифровая трансформация городской инфраструктуры
Ремесла как дипломатия и двигатель туризма
Берлин с боями шел на Берлин
Осень на Святом ключе
Башня, колодцы и тайны древних обрядов
«Верность Родине, как знамя, поднял он...»
ИИ – это невероятные возможности для построения Справедливого, Безопасного и Сильного Казахстана
Ботай – место притяжения
Власти США могут погасить факел статуи Свободы в Нью-Йорке
Новый этап партнерства
Сёла Туркестанской области подключили к Интернету
В регионе впервые открыт Центр поддержки детей с расстройством аутистического спектра
Душевное лекарство
Определены первые победители ЧК по спортивной гимнастике
Учитель растет в сельской школе
Лжеполицейского задержали в Атырау
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Холода сменят тепло в Казахстане
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Судьба журналиста
Продукты стали дешевле
Борьба с наркоманией дает результаты
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
А я и здесь не промолчала
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Шымкенте строят канал Каусар
День труда
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
Единый счет и smart-контроль тепла
FIFA показала талисманы ЧМ-2026
«Барыс» дома обыграл «Сибирь»
Ключевой костяк энергетики
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
35 школ Атырауской области остались без директоров
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии

Читайте также

Ветеран-педагог создал вместе с внуком исторический музей в…
Показ казахской традиционной одежды прошел в Южной Корее
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым гр…
Киносаммит стран Тюркского мира прошел в Актау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]