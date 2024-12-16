Президент направил телеграмму поздравления королю Бахрейна

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Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Хамада бен Ису Аль Халифу и его соотечественников с национальным праздником Королевства Бахрейн – Днем независимости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

 В своей телеграмме глава государства отметил, что Казахстан рассматривает Бахрейн как одного из надежных и важных партнеров в арабском мире и на Ближнем Востоке. Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет динамично развиваться во благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Бахрейна долголетия, а народу этой страны – благополучия и процветания.

#Токаев #поздравление #Бахрейн #День независимости

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