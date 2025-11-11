Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении послов РК в двух государствах, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, указами Президента:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества Менилбеков Мадияр Смадилович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Португальской Республике Галиев Жан Сержанович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Конго по совместительству.