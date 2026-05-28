Президент подчеркнул актуальность форума ЕАЭС на фоне глобальной неопределенности

Глава государства заявил, что ЕАЭС – это не просто региональное интеграционное объединение, это важный субъект глобальной экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность главам государств – членов Евразийского экономического союза, лидерам стран-наблюдателей и всем гостям за участие в этом очень важном мероприятии.

«Евразийский экономический форум это, по общему признанию, эффективная платформа для профессионального и плодотворного диалога по приоритетным вопросам развития евразийской интеграции. Убежден, представленные сегодня идеи, инициативы, предложения придадут новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству в рамках нашего Интеграционного союза.  Важно понимать, что ЕАЭС – это не просто региональное интеграционное объединение, но важный субъект глобальной экономики», - сказал он на V Евразийском экономическом форуме.

Президент Казахстана подчеркнул актуальность проведения нынешнего Форума на фоне глобальной неопределенности.

 «На фоне беспрецедентной геополитической турбулентности наши государства благодаря слаженным действиям смогли обеспечить устойчивое развитие своих экономик, обеспечить их конкурентоспособность на мировом рынке. Сейчас перед нами стоит стратегически важная задача дальнейшего динамичного развития и укрепления потенциала Евразийского Экономического Союза. В эпоху тотальной перестройки и переориентации мировых хозяйственных связей требуются консолидированные и скоординированные усилия, направленные на противодействие негативным глобальным тенденциям.   Ситуация на мировом рынке выглядит сложной, даже во многом непредсказуемой. Традиционные экономические вызовы наслоились на масштабный цифровой сдвиг, который в скором времени полностью переформатирует «правила игры».   В этой связи тема нынешнего Форума приобретает особую актуальность», - сказал он.  

