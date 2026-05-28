Президент подчеркнул актуальность форума ЕАЭС на фоне глобальной неопределенности

Глава государства заявил, что ЕАЭС – это не просто региональное интеграционное объединение, это важный субъект глобальной экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность главам государств – членов Евразийского экономического союза, лидерам стран-наблюдателей и всем гостям за участие в этом очень важном мероприятии.

«Евразийский экономический форум это, по общему признанию, эффективная платформа для профессионального и плодотворного диалога по приоритетным вопросам развития евразийской интеграции. Убежден, представленные сегодня идеи, инициативы, предложения придадут новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству в рамках нашего Интеграционного союза. Важно понимать, что ЕАЭС – это не просто региональное интеграционное объединение, но важный субъект глобальной экономики», - сказал он на V Евразийском экономическом форуме.

Президент Казахстана подчеркнул актуальность проведения нынешнего Форума на фоне глобальной неопределенности.