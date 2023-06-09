Площадь пожара в "Семей орманы" достигла 30 тыс. га

В тушении задействовано более 600 человек, привлечено 6 вертолетов.

Фото пресс-службы МЧС РК

Глава МЧС Юрий Ильин прервал рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область для того, чтобы взять на себя руководство штабом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По информации Комитета лесного хозяйства, площадь пожара в резервате "Семей орманы" увеличилась до 30 тыс. га.

В тушении задействовано более 600 человек, 168 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, Минобороны и местных исполнительных органов.

Привлечено 6 вертолетов, осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня. Всего сброшено 154 тонны воды.

"Юрий Ильин прервал свою рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область в связи пожаром в области Абай и необходимостью координации сил и средств, задействованных в тушении пожара. Министр лично возглавит штаб в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС", – отметили в министерстве.

Ранее глава МЧС назвал причину резкого увеличения площади пожара в резервате "Семей орманы".

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар на предварительной площади 0,3 га.

9 июня площадь горения резко увеличилась.