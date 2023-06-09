Армию привлекли к тушению пожара в Абайской области

На очаги возгорания сброшено более 63 тонн воды.

Фото пресс-службы Минобороны РК

На помощь огнеборцам МЧС в "Семей орманы" пришли военнослужащие Вооруженных сил, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В зоне бедствия задействованы экипажи армейской авиации семейской авиационной части.

Также из столицы в Абайскую область дополнительно направлен транспортно-боевой вертолет армейской авиации Ми-171Ш.

Авиационная техника оснащена подвесными водосливными устройствами вместительностью 3,5 тонны.

На очаги возгорания сброшено более 63 тонн воды.

Работу осложняет сильный ветер, способствующий быстрому распространению огня на новые участки, отметили в Минобороны.

Видео пресс-службы Минобороны РК

Глава государства дал оперативные поручения в связи с крупными пожарами в регионе. Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Также ситуацию с лесным пожаром срочно рассмотрели в Правительстве.

Решением акима города Семей Нурбола Нурсагатова объявлен режим ЧС.

Ранее глава МЧС назвал причину резкого увеличения площади пожара в резервате "Семей орманы".

По информации МЧС, открыта горячая линия, организована работа психологов МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31. Также население, нуждающееся в помощи, может обратиться по телефонам 112 и 101.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар. 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тыс. га.