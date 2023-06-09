Токаев отложил визит во Вьетнам из-за пожара в Абайской области

В связи с масштабным пожаром в области Абай запланированный на 11-13 июня официальный визит Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам отложен на более поздний срок. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы президента РК

"Президент планирует посетить область Абай для проведения оперативного совещания и принятия мер по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от бедствия", - говорится в информации Акорды.

Глава государства дал оперативные поручения в связи с крупными пожарами в регионе. Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Также ситуацию с лесным пожаром срочно рассмотрели в Правительстве.

Решением акима города Семей Нурбола Нурсагатова объявлен режим ЧС.

Ранее глава МЧС назвал причину резкого увеличения площади пожара в резервате "Семей орманы".

По информации МЧС, открыта горячая линия, организована работа психологов МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31. Также население, нуждающееся в помощи, может обратиться по телефонам 112 и 101.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар.

К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тыс. га, а к вечеру уже превысила 60 тыс. га.

К тушению пожара привлекли вооруженные силы.