Президент посетил легкоатлетический центр «Ольга Рыпакова»

Президент, Поездки, Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В центре тренируются 713 воспитанников

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой легкоатлетического центра «Ольга Рыпакова» и функционирующей на его базе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по легкой атлетике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова рассказала главе государства о том, что в центре созданы все условия для проведения регулярных круглогодичных учебно-тренировочных занятий. С момента открытия школы здесь проводились все зимние чемпионаты Казахстана по легкой атлетике. В настоящее время в центре тренируются 713 воспитанников, которые регулярно занимают призовые места на республиканских и международных соревнованиях. В 2023 году спортсмены принесли в копилку школы 281 медаль.

Кроме того, Ольга Рыпакова озвучила ряд предложений по развитию легкой атлетики в стране. В частности, она считает важным создать в регионе Центр спортивной медицины, позволяющий совмещать учебно-тренировочные сборы легкоатлетов с лечебно-восстановительными процедурами в благоприятной природной среде Алтая.

С 2015 года здесь проводится турнир на призы Ольги Рыпаковой. Соревнованиям присвоен уровень World Athletics Continental Tour, позволяющий спортсменам зарабатывать очки в мировом рейтинге. Известная спортсменка попросила поспособствовать повышению статуса данного турнира до «серебряного» уровня. Для этого требуется обновление покрытия манежа, а также увеличение суммы призового фонда. Глава государства поручил заместителю Премьер-министра Тамаре Дуйсеновой и акиму Ермеку Кошербаеву взять данный вопрос на контроль.

Затем президент побеседовал со спортсменами. Он отметил, что государство уделяет особое внимание улучшению спортивной инфраструктуры.

– Вижу, что здесь дети играют в футбол, легкоатлеты занимаются.  Безусловно, спортом надо заниматься, также как и физкультурой. Я уделяю большое внимание развитию спорта. Желаю вам всем стать спортсменами, достичь успехов и в других сферах общественной деятельности, самое главное, быть достойными гражданами нашей страны. У вас замечательный наставник – олимпийская чемпионка, обладательница всех титулов, которые существуют в спорте. Поэтому вам есть на кого равняться, – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о главных достижениях местных легкоатлетов. К примеру, на чемпионате Азии 2023 года в Астане Надежда Дубовицкая завоевала золотую медаль в прыжках в высоту среди женщин. Победительницей недавнего XI чемпионата Азии в Тегеране стала Елизавета Матвеева. В прошлом году на VI Республиканской спартакиаде по легкой атлетике команда региона заняла общекомандное первое место.

#Токаев #ВКО #визит #легкоатлетический центр #Рыпакова

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