В ходе выступления на республиканской Августовской конференции учителей Президент отметил важность обучения детей технологиям искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В частности, следует оснастить образовательные учреждения необходимым интерактивным оборудованием. Важно обеспечить всех школьников доступом к цифровым платформам с обучающим контентом, в том числе электронными учебниками. Все материалы при этом должны пройти тщательную экспертизу», - подчеркнул Глава государства.

Еще одна приоритетная задача – необходимо целенаправленно обучать детей с раннего возраста технологиям искусственного интеллекта. Эти навыки станут залогом их конкурентоспособности в современном мире, отметил Токаев.

«То же самое касается и педагогов – учитель должен не только хорошо знать свой предмет, но и уметь применять новые технологии в педагогической практике. В целом, надо в полной мере использовать возможности цифровизации и искусственного интеллекта, чтобы вывести систему образования на качественно новый уровень. Уверен, вы будете в авангарде технологической модернизации всей страны и приложите максимум усилий для трансформации нашего общества в по-настоящему прогрессивную и развитую нацию», - сказал Президент.

Правительству и акимам необходимо уделить особое внимание решению данных задач, добавил он.

