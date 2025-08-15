В ходе выступления на республиканской Августовской конференции учителей Президент отметил важность обучения детей технологиям искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz
«В частности, следует оснастить образовательные учреждения необходимым интерактивным оборудованием. Важно обеспечить всех школьников доступом к цифровым платформам с обучающим контентом, в том числе электронными учебниками. Все материалы при этом должны пройти тщательную экспертизу», - подчеркнул Глава государства.
Еще одна приоритетная задача – необходимо целенаправленно обучать детей с раннего возраста технологиям искусственного интеллекта. Эти навыки станут залогом их конкурентоспособности в современном мире, отметил Токаев.
«То же самое касается и педагогов – учитель должен не только хорошо знать свой предмет, но и уметь применять новые технологии в педагогической практике. В целом, надо в полной мере использовать возможности цифровизации и искусственного интеллекта, чтобы вывести систему образования на качественно новый уровень. Уверен, вы будете в авангарде технологической модернизации всей страны и приложите максимум усилий для трансформации нашего общества в по-настоящему прогрессивную и развитую нацию», - сказал Президент.
Правительству и акимам необходимо уделить особое внимание решению данных задач, добавил он.