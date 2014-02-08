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Президент пожелал олимпийцам побед

37 В этот же день, всего за несколько часов до церемонии открытия Игр, Глава государства встретился с членами Олимпийской сборной Казахстана. Общаясь со спортсменами в Доме гостеприимства НОК РК, Нурсултан Назарбаев отметил, что Олимпиада в Сочи – географически самая близкая к нашей республике за всю историю проведения Игр. 

Обращаясь к членам Олимпийской сборной, Президент Казахстана отметил объединяющую силу спорта.

– Завоевание каждым из вас олимпийской лицензии – это уже большое достижение в спортивной карьере. После Олимпийских игр в Лондоне мы высоко подняли планку спортивных достижений, и я желаю вам новых побед. Сегодня государство делает все, чтобы вы добивались больших успехов на международной арене. По моему поручению выделяются все необходимые средства, построены спортивные сооружения, с вами работают лучшие отечественные и зарубежные тренеры. Я лично всегда вас поддерживаю и слежу за вашими результатами, – подчеркнул Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил, что благодаря газетам и телевидению казахстанцы знают каждого из олимпийцев, и вся страна будет горячо переживать за них. 

 

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 – Впервые болельщики будут смотреть Олимпиаду на новом канале Kazsport. За вас болеют миллионы соотечественников и ждут от вас высоких результатов. Мы знаем, что к главному старту в Сочи все хорошо подготовились – и спортсмены, и тренеры, – сказал Президент Казахстана.

Также Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что кандидатура Алматы выдвинута на проведение зимних Олимпийских игр в 2022 году. Наша страна имеет современную спортивную инфраструктуру и опыт проведения соревнований на самом высоком уровне.

В ходе беседы члены Олимпийской команды поблагодарили Главу государства за постоянное внимание и поддержку, а также вручили Нурсултану Абишевичу сувенир. В завершение встречи Президент Казахстана пожелал спорт­сменам здоровья, боевого настроения и олимпийских побед.

07 Кроме того, в ходе посещения Дома гос­теприимства Глава государства заслушал отчеты председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Талгата Ермегияева о планах проведения Всемирной выставки в Астане и акима Алматы Ахметжана Есимова о ходе подготовки заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года, а также дал интервью журналисту телеканала «Россия» Сергею Брилеву. 

В ходе беседы с С. Брилевым Президент нашего государства отметил, что при подготовке к зимней Олимпиаде в Сочи была проделана колоссальная работа, благодаря чему город сильно преобразился, превратившись в курорт­ную зону высокого уровня. Глава государства также подчеркнул: реализация больших инфраструктурных проектов нередко сопровождается критикой извне. Но, как правило, и это показывает опыт Астаны, конечный результат однозначно положительно сказывается на повышении удобства и комфорта для простых граждан.

Президент Казахстана также поделился планами, касающимися подготовки к зимней универсиаде в Алматы, и рассказал о ходе продвижения заявки на проведение зимней Олимпиады 2022 года. В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал России успешного проведения зимних Олимпийских игр и выразил надежду на то, что в это время существенно снизится уровень конфликтности и напряженности в мире.

Очень символичным было вручение Лидеру нации памятной медали сочинских Игр. Ее от имени казахстанской делегации вручил лидер Олимпийской сборной Казахстана, лыжник Алексей Полторанин, который пообещал приложить максимум усилий для успешного выступления в Сочи.

01 Накануне открытия Игр в Олимпийском парке прошло еще одно важное мероприятие – церемония поднятия Государственного флага Казахстана. В торжественной обстановке нашу делегацию от России поприветствовала двукратная олимпийская чемпионка, неоднократная рекордсменка мира, именитая легкоатлетка Елена Исинбаева. Она вручила памятные подарки и пожелала удачи казахстанской сборной.

В свою очередь от нашей страны сувениры Елене вручил шеф-демиссион казахстанской делегации, замес­титель председателя Агентства по делам спорта и физической культуры Ильсияр Канагатов.

...Проходит еще немного времени, и вот наступает долгожданный праздничный момент – открываются XXII зимние Олимпийские игры. Масштабность церемонии оказалась впечатляющей. Очень символично, что старт главных Игр четырехлетия был дан ровно в 20.14 по времени Москвы. При выборе времени организаторы руководствовались не только символизмом и схожестью с годом проведения Игр, но и продолжительностью программы. 

В постановочных сценах и концертных выступлениях было задействовано несколько тысяч участников. Среди них – танцоры и акробаты, известные и только начинающие карьеру музыканты, одаренные вокалисты и певцы с мировой славой. Помимо основного действа, развернувшегося на стадионе «Фишт», за которым в прямом эфире могли наблюдать и наши телезрители, мероприятия проходили во всех уголках города – на десятках концертных площадок. Здесь выступали как российские коллективы, так и зарубежные знаменитости.

Главный слоган Игр – «Жаркие. Зимние. Твои». При этом слово «жаркие» отражает накал спортивной борьбы и зрительских страстей и указывает на место проведения – южный курортный город. Слово «зимние» говорит о времени проведения Игр, их типе, а также отражает традиционность восприятия России в глазах всего мира. 

Слово «твои» символизирует сопричастность участников и сокращение расстояний между странами и народами, а также говорит, что Игры – масштабный комплексный проект, который позволит каждому радоваться победам, испытывать гордость и сопереживать.

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ,
наш специальный корреспондент, Сочи

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