Глава государства предложил создать в РК Региональный совет компетенций в области ядерно-топливного цикла

Президент
98

Он также отметил колоссальный потенциал для сотрудничества в сфере энергетики

Такое предложение он озвучил на саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Далее Глава государства высоко оценил колоссальный потенциал для сотрудничества в сфере энергетики.

– Благодаря трехстороннему газовому союзу России, Казахстана, Узбекистана в регионе формируется новый энергетический каркас, который обеспечит надежные поставки газа для граждан и промышленности. Отдельно отмечу значение Каспийского трубопроводного консорциума, по которому в 2024 году транспортировано порядка 63 млн тонн казахстанской нефти. Выражаю признательность Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за глубокое понимание данной проблематики и принимаемые меры. В то же время особую актуальность приобретает так называемый восточный вектор. Казахстан выступает в качестве транзитного звена транспортировки российской нефти в Китай объемом до 10 млн тонн в год. При этом поставки в 2024 году уже превысили этот показатель. С учетом растущей динамики транзита есть возможность увеличить его объем. На днях в Санкт-Петербурге подписан важный документ о сотрудничестве в газовой сфере между Казахстаном и Россией, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев заметил, что в последние годы дан мощный импульс сотрудничеству с Россией в сфере атомной энергетики. По его словам, строительство первой АЭС в Казахстане с участием «Росатома» открывает новую страницу стратегического партнерства двух стран.

– Взаимодействие в атомной промышленности обеспечит развитие целого ряда сопутствующих отраслей. Это критически важно для нас. Предлагаем создать в Казахстане Региональный совет компетенций в области ядерно-топливного цикла и обращения с радиоактивными отходами. Актуальным видится укрепление современной научно-исследовательской базы и системы подготовки квалифицированных кадров. Первый шаг в этом направлении уже сделан. В Алматы открыт филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Планируем продолжить работы в этом направлении с привлечением научно-исследовательских институтов обеих стран. Недавно мною было проведено заседание Совета по науке. Выяснилось, что потенциал для такого взаимодействия не утрачен, он находится в рабочем состоянии, – отметил Глава нашего государства.
