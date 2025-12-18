Находящийся с официальным визитом в Японии Президент Казахстана провел встречу с основателем, председателем правления и генеральным директором Rakuten Group Хироши Микитани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства высоко оценил достижения Rakuten в формировании глобальной цифровой экосистемы, признанной одной из самых передовых в мире.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, опыт компании представляет большой интерес для Казахстана, вступившего в новую фазу технологического развития и цифровой трансформации.

Президент рассказал собеседнику о том, что в Казахстане впервые принят закон об искусственном интеллекте, запущен первый национальный суперкомпьютер, совершенствуется деятельность электронного правительства и цифровой экосистемы.

В данном контексте Глава государства приветствовал интерес Rakuten к расширению присутствия в Казахстане и установлению тесных контактов с министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. В частности, РК заинтересована в разработках компании в сфере биотехнологий, направленных на лечение раковых заболеваний.

Со своей стороны Хироши Микитани поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплые слова и отметил, что для него большая честь принять участие в данной встрече. Он подчеркнул высокий уровень развития цифровых инициатив в Казахстане и масштаб инвестиций, направляемых на их реализацию.

Rakuten Group – японский технологический конгломерат, основанный Хироши Микитани в 1997 году. Компания развивает обширную цифровую экосистему, включающую электронную коммерцию, мобильную связь, финансовые технологии, цифровой контент, медиа-сервисы и другие онлайн-услуги. Международное сотрудничество Rakuten охватывает более 30 стран и регионов.