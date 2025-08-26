Президент принял посла КНР в Казахстане Хань Чуньлиня

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял посла КНР в Казахстане Хань Чуньлиня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки предстоящего визита Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику и его участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании «ШОС плюс» в Тяньцзине.

Президент отметил, что Казахстан придает приоритетное значение углублению всестороннего стратегического партнерства с Китаем.

Глава государства выразил уверенность, что саммит ШОС пройдет с большим успехом и ознаменует собой новую веху в истории Организации, способствуя дальнейшему развитию всестороннего регионального сотрудничества.

В свою очередь посол сообщил, что приложит все усилия в целях успешного проведения мероприятий в Тяньцзине и Пекине, которые придадут дополнительный импульс укреплению многогранных казахско-китайских отношений.

Собеседники также обсудили перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран.

