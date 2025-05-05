Президент присвоил новые звания ряду казахстанцев

Указы и распоряжения
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

ПОСТАНОВЛЯЮ:

присвоить:

воинское звание вице-адмирал:

Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу;

воинское звание генерал-майор:

Довганюку Анатолию Андреевичу,

Исабекову Алмасу Тынышбековичу,

Камалову Рамилю Фаткуловичу,

Манап Даурен Мухтарханұлы,

Маралову Женису Мухамедкалиевичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

Бартеневу Денису Валерьевичу,

Ибраеву Рустаму Жияновичу,

Кусаинову Нуржану Маратовичу,

Сауранбаеву Саяту Абугалиевичу,

Токтамысову Асхату Байбатыровичу;

специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан:

Тореханову Роману Алмахановичу;

специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:

Макажанову Ернару Абсеитовичу,

Рахимову Арману Тастемировичу;

специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:

Абдыханову Куату Аманбековичу,

Югаю Андрею Анатольевичу;

специальное звание генерал-майор полиции:

Аленову Бауржану Толегеновичу,

Алиеву Каиркену Жетписбаевичу,

Аяганову Сагиндику Кузембаевичу,

Кусаинову Саркытбаю Закировичу,

Султанбаеву Кайсару Абилековичу;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

Акылбекову Даулету Ертаевичу,

Басшыбаеву Мадияру Бекеновичу,

Карипбекову Серику Акмырзиновичу,

Садырбекову Габиту Амангельдиевичу.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Астана, Акорда, 5 мая 2025 года                    

№ 871

#указ #звания #чины

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