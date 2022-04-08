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Токаев произвел кадровые перестановки в МИД РК
Касым-Жомарт Токаев подписал ряд распоряжений о кадровых перестановках в Министерстве иностранных дел РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Так, распоряжением Главы государства Нурышев Шахрат Шакизатович освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан;
Рахметуллин Акан Акасович назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан;
Турсунов Адиль Капанулы назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.