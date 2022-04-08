Касым-Жомарт Токаев подписал ряд распоряжений о кадровых перестановках в Министерстве иностранных дел РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Так, распоряжением Главы государства Нурышев Шахрат Шакизатович освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан;

Рахметуллин Акан Акасович назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан;

Турсунов Адиль Капанулы назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.