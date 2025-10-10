Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным в Душанбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Акорда опубликовала видеофрагмент встречи.

"Мы очень дорожим отношениями с Казахстаном. Могу смело сказать, что у нас особые отношения и не только благодаря нашим с Вами личным добрым дружеским отношениям, но и в силу того, что Казахстан и Россия являются в известной степени инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве. У нас много и двусторонних вопросов, которые постоянно требуют нашего внимания", - сказал В. Путин.

Он поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за развитие казахстанско-российских связей.

В свою очередь Глава государства поблагодарил за возможность встречи в Душанбе, где прошел саммит «Центральная Азия –Россия» и заседание глав государств СНГ.

Президент отметил, что 12 ноября у него состоится официальный визит в Россию по приглашению В. Путина.

"Мы придаем важное значение этому событию. Считаем, что в каком-то смысле оно будет рубежным, с точки зрения придания импульса нашему стратегическому сотрудничеству", - сказал он.

По его словам, "Казахстан и Россия обречены на вечное союзничество, стратегическое партнерство, и в конце концов дружбу".

Он также упомянул о росте показателей взаимной торговли.

"В прошлом году она достигла 28 млрд долларов. Россия является одним из основных инвесторов. За все годы российским бизнесом было вложено более 26 млрд долларов, и только в прошлом году казахстанская экономика получила 4 млрд долларов российских инвестиций. В этом году положительная динамика сохраняется", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев также говорил о развитии культурно-гуманитарных связей. В Казахстане работает 9 филиалов российских вузов. Сейчас в эти дни в Москве проходит фестиваль казахской культуры, и к его визиту в РФ состоится гала-концерт наших артистов.