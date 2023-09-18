"Мы должны объединиться и умножить наши усилия" – Токаев на Саммите ООН по ЦУР

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства принял участие в Саммите ООН по Целям в области устойчивого развития в Нью-Йорке (США), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с президентом Венгрии Каталин Новак выступили сопредседателями первой сессии Диалога лидеров «Расширение масштабов действий по ключевым переходным процессам для ускорения прогресса в достижении ЦУР».

В своем выступлении глава государства отметил, что повестка дня Организации Объединенных Наций на период до 2030 года – единственный шанс, который дан нынешнему поколению на построение процветающего будущего.

«Текущие глобальные вызовы, усугубляемые геополитическими потрясениями, подрывают наши коллективные усилия. Эти препятствия невозможно преодолеть силами отдельного государства. Только благодаря единству мирового сообщества мы сможем добиться ощутимых результатов», – заявил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для Казахстана достижение ЦУР является национальным приоритетом.

«Принципы устойчивого развития стали основной наших национальных стратегий и программ. Сегодня мы активно инвестируем в устойчивое будущее. 80% государственного бюджета синхронизировано с целями ЦУР. Мы обеспечиваем всеобщий доступ к бесплатному образованию и здравоохранению. Новый Социальный кодекс усилил защиту уязвимых групп населения», – сказал глава нашего государства.

По мнению главы государства, для достижения общего устойчивого будущего необходимо безотлагательно предпринимать совместные действия.

В этой связи лидер Казахстана высказал ряд предложений.

«Требуется укрепить принцип «Единой ООН» на региональном уровне для обеспечения лучшей синергии. Поэтому мы инициируем создание в Казахстане Регионального хаба по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Он обеспечит эффективную координацию проектной деятельности ООН в регионе», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент предложил участникам саммита вдохнуть новую жизнь в международную финансовую архитектуру. По его словам, для достижения ЦУР финансовая система должна способствовать равенству для всех стран, а не только для избранных. Гораздо больше средств требуется выделять на решение проблем экологии, образования и здравоохранения.

Глава нашего государства подчеркнул, что климатический, продовольственный и энергетический кризисы представляют серьезную угрозу устойчивому развитию.

«Мы должны укреплять международное сотрудничество в области технической поддержки, научных исследований и оценки рисков под эгидой ООН. Цели в области устойчивого развития – это путь к лучшему миру для всех. Мы должны объединиться и умножить наши усилия. Казахстан всегда будет убежденным сторонником сильной и эффективной роли ООН в области устойчивого развития», – заявил лидер Казахстана.

В ходе сессии также выступили президент Венгрии Каталин Новак, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Австрии Александр Ван дер Беллен, президент Перу Дина Болуарте, президент Гайаны Ирфан Али, президент Микронезии Уэсли Симина, президент Северной Македонии Стево Пендаровски, президент Финляндии Саули Ниинистё и другие.

 

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