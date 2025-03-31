Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Адиль Балтабаев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По его словам, во время переговоров в узком составе Наташа Пирц-Мусар призналась Касым-Жомарту Токаеву, что является большой поклонницей Димаша Кудайбергена.

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