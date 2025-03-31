Президент Словении оказалась фанаткой Димаша Кудайбергена
38
Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Адиль Балтабаев, сообщает Kazpravda.kz
По его словам, во время переговоров в узком составе Наташа Пирц-Мусар призналась Касым-Жомарту Токаеву, что является большой поклонницей Димаша Кудайбергена.
Глава нашего государства обрадовал гостью: на торжественном приёме действительно выступит её кумир.
Президент Словении настолько обрадовалась, что даже несколько раз переспросила, не веря своему счастью.
«Во время приёма Пирц-Мусар пожала руку Димашу и поделилась, что уже была на его концерте. Димаш ответил, что слышал об этом. Всемирно известный казахстанский певец отметил, как приятно ему такое внимание. Вот такая творческая дипломатия», – говорится в информации.