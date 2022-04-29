Президент ставит ключевой задачей сплоченность народа – эксперт о референдуме в Казахстане

Политолог, советник председателя правления АО "Агентство "Хабар" Адиль Сейфуллин высказался о предложении провести референдум по поправкам в Конституцию РК, которое озвучил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на XXXl съезде Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

"Президент, предлагая девиз "Единство ради развития!", пытается подвигнуть всех казахстанцев, несмотря на разные политические взгляды, объединиться вокруг общей цели. Здесь каждый должен внести свой вклад в том направлении, в котором является профессионалом. Фраза Касым-Жомарта Токаева о необходимости жесткого пресечения любых проявлений нетерпимости и разделения на "своих и чужих" только подтверждает мою глубокую уверенность в том, что Президент ставит ключевой задачей сплоченность народа", – считает Адиль Сейфуллин.

Он отметил, что в казахстанском обществе создаются условия для проявления настоящего плюрализма мнений.

"То есть отныне не будет места голосованию по команде: пусть будут споры, жаркие словесные баталии, но антиконституционные, антинародные предложения со стороны любого гражданина Казахстана недопустимы – каждый во главу угла должен ставить независимость и единство.

Отчетливо демонстрирует убежденность Президента в абсолютной демократизации всех политических процессов в стране предложение провести референдум. Последний раз референдум проводился в 1995 году, в очень сложное время, но после ни один вопрос не ставился на всеказахстанское народное голосование. Президент этим шагом подчеркивает, как важно слышать голос народа. Уверен, это начало нового этапа в построении Нового Казахстана, в котором учитывается мнение каждого", – заключил Адиль Сейфуллин.