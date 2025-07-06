От Казахстана в финалы вышли 6 мужчин и 6 женщин, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев вместе с болельщиками наблюдает финальные бои Кубка мира по боксу, которые проходят во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, говорится в сообщении Акорды.

Кубок мира World Boxing в Казахстане собрал 250 боксеров из 29 стран.

Это рейтинговое соревнование, в котором начисление очков влияет на олимпийскую квалификацию.

От Казахстана в финалы вышли 6 мужчин и 6 женщин.