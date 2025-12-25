Казахстан последовательно выстраивает дружественные отношения и всеобъемлющее сотрудничество с соседями и всеми заинтересованными государствами. Наши цели и приоритеты неизменны – это укрепление суверенитета страны, решение задач, обеспечивающих безопасность и динамичное социально-экономическое развитие республики. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жамбылской области. Президент обозначил ряд задач по развитию региона и страны, направленных на качественный рост казахстанской экономики. Детали обсудили с политологом Расулом Коспановым

- Расул Амангалиевич, в ходе ознакомления с деятельностью фармацевтических предприятий Жамбылской области, Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития отечественной фармацевтической индустрии для снижения импортозависимости и укрепления национальной системы здравоохранения. Хотелось бы услышать Ваше мнение о перспективности отрасли.

- Одна из ключевых задач экономической стратегии страны – переход к диверсифицированной экономике. И в предвыборной программе Президента Касым-Жомарта Токаева, и в его Посланиях народу неоднократно подчёркивается важность привлечения инвестиций и развития новых отраслей. Государство сегодня уделяет приоритетное внимание здоровью казахстанцев. В этой связи открытие фармацевтического кластера в Таразе вызывает удовлетворение, поскольку ранее основная концентрация фармацевтического производства была в Шымкенте – на заводе, управляемом польскими инвесторами. Фактически, страна в значительной степени зависела от одного предприятия. Да, в других регионах существовали отдельные небольшие производства, но полноценного кластера не было.

За последние 10 лет объём производства фармацевтической продукции в стране вырос в 4,6 раза. Цифры впечатляют. Однако, несмотря на рост, более 80% потребности Казахстана в лекарствах по-прежнему покрывается за счёт импорта – из России, Китая, Европы, Индии. Поэтому я считаю, что инвесторам следует обратить внимание именно на эту сферу: у нас действительно благоприятные условия для создания фармацевтических производств, и государство заинтересовано в их развитии. Это прибыльная и перспективная отрасль. Кроме того, фонд «Байтерек» был преобразован в национальный инвестиционный холдинг. Он ежегодно будет сопровождать около 15 крупных проектов с предоставлением льготного финансирования. Это серьёзная поддержка для компаний, желающих начать производство в Казахстане. Я, безусловно, приветствую реализацию таких инициатив, как фармацевтический кластер в Жамбылской области и другие важные для экономики проекты.

- Глава государства поручил укреплять экономику Жамбылского региона. По словам Президента, для этого созданы и условия, и возможности. Как Вы оцениваете инвестиционный потенциал области?

- Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с жителями Жамбылской области подчеркнул, что в этом году в регион было привлечено около 600 млрд тенге инвестиций. В целом, по словам Президента, работа ведётся масштабная, однако снижать набранные темпы нельзя. Глава государства неслучайно сделал акцент на развитии инвестиционного направления. Перспективы хорошие. Жамбылская область – особый регион для Казахстана. С экономической точки зрения – это крупнейший центр производства минеральных удобрений. Как мы знаем, перед страной стоят амбициозные задачи по увеличению урожайности сельхозпродукции и доведению уровня её переработки до 80%. В этой связи качественное производство минеральных удобрений и устойчивые поставки продукции на перерабатывающие предприятия имеют большое значение.

Жамбылская область играет ключевую роль в этой системе. Даже при изучении экспорта казахстанских товаров видно: жамбылские удобрения доходят до Бразилии и других стран Латинской Америки, а также пользуются популярностью в Европе. Мы знаем, что в области находится одно из крупнейших в мире месторождений фосфатов – на территории Сарысуского района. В это месторождение активно вкладываются иностранные инвесторы. Не секрет, что Президент всегда уделяет особое внимание инвестиционной политике и привлечению иностранного капитала в страну. В этом контексте такие регионы, как Жамбылская область, имеют особое значение.

- Почему Жамбылская область привлекает инвесторов?

- На мой взгляд, есть два ключевых фактора. Первый – это географическое положение. Регион расположен на перекрёстке важных транспортных узлов, граничит с Узбекистаном и Кыргызстаном, которые также богаты сельскохозяйственной продукцией. Кроме того, недавно было объявлено о строительстве в Жамбылской области предприятия по глубокой переработке кукурузы международной китайской компанией «Fureng Group». Объём инвестиций – порядка 800 млрд тенге, в планах обеспечить работой 1500 человек. Это говорит о высоком интересе инвесторов к устойчивым поставкам и переработке продукции. Даже если юг Казахстана в какой-то момент не сможет обеспечить нужный объём сырья, рядом находятся дружественные государства – Узбекистан и Кыргызстан, которые также заинтересованы в поставках своей сельхозпродукции на такие предприятия.

Вторым важным фактором является наличие серьёзной сырьевой базы. Помимо минеральных удобрений, в которые, к слову, направляется большая часть инвестиций, регион отличается высоким аграрным потенциалом. Например, около 40% всего казахстанского сахара производится именно в Жамбылской области. В Казахстане наблюдается значительный дефицит сахара, если не ошибаюсь, порядка 80% объёмов приходится на импорт. В такой ситуации инвестиции в соответствующую отрасль, безусловно, становятся особенно привлекательными.

Согласно отчёту акима о социально-экономическом развитии Жамбылской области за 2025 год, регион вышел в лидеры по промышленному производству в Казахстане и сейчас занимает третье место. Для меня, как аналитика, это особенно важно, поскольку ранее область заметно уступала своим соседям. На востоке она граничит с развитой Алматинской областью, а на западе – с Туркестанской, которая славится богатейшими запасами редкоземельных металлов. Ранее Жамбылская область воспринималась как аутсайдер юга Казахстана. Однако сегодня наблюдается существенный приток инвестиций в регион.

Особенно показательно в этом смысле строительство предприятия «Fureng Group». Несмотря на то, что завод ещё не введён в эксплуатацию, он уже входит в число крупнейших налогоплательщиков области. Это объясняется масштабными инвестиционными затратами на строительство объекта. Уверен, что предприятие станет значимым элементом в укреплении нашей экономики, ведь речь идёт о глубокой переработке кукурузы – производстве глютена и других ценных химических компонентов. До этого в Казахстане в основном ограничивались переработкой пшеницы в муку. Формально переработкой такую деятельность назвать сложно – это лишь поверхностные этапы обработки. В случае же с проектом китайских инвесторов речь идёт именно о глубокой переработке сырья на юге Казахстана, что представляет собой качественно иной уровень производства и добавленной стоимости.

- «Искусственный интеллект и цифровая экономика – основные тенденции, характеризующие передовые страны», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев. Президент напомнил, что одна из ключевых целей для нашей республики – превратить Казахстан в Цифровое государство в течение трёх лет. Какие усилия предпринимает РК в данном направлении?

- Глава государства заявил, что сегодня доступ к интернету имеют 90% казахстанцев. Считаю, это значимый показатель, который влияет на цифровое развитие республики, о значимости чего неоднократно говорил Президент. Это сфера, которая напрямую касается каждого жителя нашей страны. Если вспомнить Послание Касым-Жомарта Токаева, с которым он выступил в сентябре, то оно, пожалуй, наполовину состояло из предложений и задач по превращению Казахстана в цифровое государство. Президент говорил о том, что в течение трёх лет считает возможным достичь поставленной цели. Это звучит многообещающе, и было бы действительно интересно, если бы страна двигалась в этом направлении. Потому что там, где есть цифровизация и прогресс, снижается коррупция и увеличиваются налоговые поступления. Задача действительно амбициозная.

Уже 90% государственных услуг в Казахстане можно получить онлайн. В мировых рейтингах мы, безусловно, лидируем на постсоветском пространстве по уровню цифровизации. Например, в индексе развития электронного правительства занимаем 24-е место – это впечатляющий результат. Цифровизация – наша сильная сторона. Конечно, она несёт с собой определённые риски. Мы видим рост числа мошеннических схем, но с этим нужно бороться, а не отказываться от прогресса. Недавно был принят Цифровой кодекс, который как раз отражает и возможные риски, и потенциал дальнейшего развития отрасли.

Отмечу, Казахстан стал первой страной в регионе, заключившей прямые контракты с такими технологическими гигантами, как «Starlink» Илона Маска. Благодаря этому новейшие технологии спутникового интернета начали внедряться в труднодоступных аулах РК. Мы знаем, что есть населённые пункты, где протянуть оптоволокно технически сложно и экономически нецелесообразно. В таких случаях спутниковый интернет – оптимальное решение. Важно, что государство обеспечивает доступ к знаниям для всех, особенно для школьников. В 21 веке отсутствие интернета – это серьёзное отставание. Поэтому внедрение Starlink в отдалённых регионах – необходимая и своевременная мера.

А с известной компанией OpenAI, разработчиком чат-бота GPT и передовых решений в сфере искусственного интеллекта, заключено соглашение о внедрении в Казахстане нового сервиса по обучению преподавателей. Речь идёт о специализированном ИИ-чате, созданном именно для нужд педагогов. Это инновационное решение впервые будет реализовано в РК, что подчёркивает высокий уровень доверия со стороны OpenAI. Выбор нашей страны для такого пилотного проекта – значимое достижение.

- Глава государства присвоил звание «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы. Именем героя будет названа военная школа-интернат в Таразе. Президент подчеркнул, что подобные учебные заведения необходимо создать во всех регионах. По Вашему мнению, какое значение имеют данные инициативы Касым-Жомарта Токаева для укрепления патриотического духа молодых казахстанцев?

- Можно с уверенностью сказать, что сегодня восстановлена историческая справедливость. По инициативе Президента великому сыну казахского народа Бауыржану Момышулы присвоено звание «Халық қаһарманы». Он внёс решающий вклад в битве за Москву – одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Было несправедливо, что наш легендарный соотечественник долгое время не был удостоен звания Героя Советского Союза. Особо символично, что Бауыржан Момышулы был уроженцем Жамбылской области. И именно на его родной земле, в рамках рабочей поездки, Президент решил наградить героя высоким званием. А его имя теперь будет носить новая военная школа-интернат в Таразе. Учебное заведение станет важным элементом в деле военно-патриотического и идеологического воспитания молодёжи.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан сегодня последовательно реализует курс на построение передового государства. Согласно статистике, которую озвучил Президент, с 2019 года в стране возвели порядка 1 300 новых школ, более 130 из них были введены в эксплуатацию в этом году. Особое внимание этом вопросу уделяется в Жамбылской области. Мы знаем, что раньше на юге Казахстана были трёхсменные школы. На сегодняшний день в рамках проекта «Комфортная школа» в регионе построено шесть объектов. Три – в Таразе, два – в Кордайском районе и одна школа – в Байзакском. Они оснащены качественными спортзалами, современными футбольными полями, кинотеатрами и другой инфраструктурой, что создаёт комфортные условия для детей. Считаю, что на юге страны такие учебные заведения нужны особенно, потому что там наблюдается значительный рост населения. Если мы будем вкладывать в развитие нашего будущего поколения, это впоследствии даст мультипликативный эффект.

- По мнению Президента Токаева, сильные регионы – это фундамент сильного государства. Как Вы оцениваете шаги, предпринимаемые в Казахстане для сбалансированного развития областей?

- Президент Токаев уделяет приоритетное внимание региональной политике и развитию территорий. Не секрет, что на сегодняшний день в Казахстане всего три донора республиканского бюджета: города Алматы и Астана, а также Атырауская область. По планам Правительства, в ближайшие годы к числу регионов-доноров должна присоединиться Мангистауская и Павлодарская области. Очевидно, что чем больше таких регионов, тем устойчивее и сильнее будет национальная экономика.

Во время зарубежных визитов глава государства регулярно презентует инвестиционный потенциал Казахстана перед международными бизнес-кругами, будь то капитаны американского, японского или европейского бизнеса. При этом акцент делается не только на общенациональных показателях, но и на возможностях конкретных регионов. Это особенно важно, ведь каждое новое предприятие – это не просто одно рабочее место, а зачастую сотни, а порой и тысячи, что напрямую влияет на благосостояние населения. Чем больше будет создано таких предприятий, тем лучше, особенно важно, что при этом Казахстан не расходует собственные бюджетные средства. В основном речь идёт об иностранных инвестициях.

Капитал поступает из Турции, США, Франции, Китая, России. Предприниматели вкладывают средства в нашу страну, а на этих производствах работают казахстанцы. Они получают доступ к современным технологиям, новым знаниям и лучшим мировым практикам. Это крайне ценно, особенно для таких регионов, как Жамбылская область. В этом году французская компания «Alstom», мировой лидер в железнодорожной отрасли, открыла в небольшом моногороде Шу сервисное депо, оснащённое самым современным оборудованием. И именно там такая крупная транснациональная компания разместила свой сервисный центр, куда будет поступать железнодорожная техника на обслуживание не только из Казахстана, но и из всего региона. Честно говоря, я был бы очень рад, если бы подобные проекты запускались и в моей родной Северо-Казахстанской области. Но я искренне рад и за жителей Жамбылской области.

- Президент заявил: «Наши цели и приоритеты неизменны – это укрепление суверенитета страны, решение задач, обеспечивающих безопасность и динамичное социально-экономическое развитие Казахстана». По Вашему мнению, какова роль регионов в стратегии главы государства по укреплению статуса страны на международной арене?

- Казахстан стремится позиционировать себя как среднюю державу, переходя на новый уровень влияния на международной арене. Однако, чтобы действительно стать такой державой не только на бумаге, но и в реальной жизни, необходимо экономически укреплять наши регионы, особенно отстающие. Мы должны оказывать серьёзное экономическое и политическое влияние на наших соседей. В первую очередь – это страны Центральной Азии. Уже можно говорить о формировании нового формата сотрудничества. Кавказ также становится ближе к нам через развитие Срединного коридора. Лидеры стран Кавказа всё чаще посещают наш регион. Но чтобы оказывать влияние на соседей, сначала нужно развить собственную страну, свои регионы.

К сожалению, до сих пор мы очень мало уделяли внимания геологическому изучению нашей территории. Если хорошо исследовать нашу землю, можно найти множество ресурсов, которые необходимо добывать и использовать. Выгода от этого будет поступать в виде налогов в бюджет, что позволит строить школы и помогать народу Казахстана. Разделяю позицию главы государства: сильные регионы – это сильный Казахстан. Мы – девятая по территории страна мира, и граждане, проживающие в самых разных уголках нашей Родины, должны иметь такой же комфорт, как жители столицы.