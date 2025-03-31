Президента Словении торжественно встретили в Акорде
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Наташа Пирц-Мусар прибыла в Казахстан с официальным визитом
В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи Президента Словении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства
Президенты представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт.
Мероприятие сопровождалось исполнением государственных гимнов Казахстана и Словении.
По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.