Звезда Tiktok стал президентом Аргентины

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Крайне правый политик Хавьер Милей, который не считался фаворитом второго тура президентских выборов в Аргентине, неожиданно победил, набрав более 56% голосов избирателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС Ньюс

Фото: GettyImages

Его соперник, министр экономики Серхио Масса признал поражение и пожелал успехов новому лидеру.

«Очевидно, что результаты не те, на которые мы надеялись, и я поговорил с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать ему всего хорошего, потому что он – президент, которого большинство аргентинцев избрало на следующие четыре года», – сказал Масса.

53-летнего звезду Tiktok, музыканта, экономиста и телеведущего с взъерошенными волосами и густыми бакенбардами сравнивали с бывшим президентом США Дональдом Трампом и экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару из-за его резкого стиля и противоречивых высказываний.

Он, в частности, призывал «бросить больной песо ради доллара США» и обещал сжечь Центральный банк, чтобы покончить с «раком инфляции».

Как напоминает AFP, Милей выступал против абортов, за ношение огнестрельного оружия, обещал разорвать связи с ключевыми торговыми партнерами Аргентины – Китаем и Бразилией, а также ставил под сомнение число жертв военной диктатуры и отрицал, что причиной изменения климата является деятельность человека.

Перед вторым туром он сбавил обороты своей риторики, чтобы привлечь внимание более умеренных избирателей, но в начале предвыборной кампании вышел на сцену с включенной бензопилой, символизируя радикальные изменения, которые он планирует провести в страдающем от экономических проблем государстве.

#выборы #президент #ТикТок #Аргентина

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