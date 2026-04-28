Президенты Казахстана и Израиля посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai

Касым-Жомарт Токаев и Ицхак Герцог ознакомились с работой центра Alem.ai, в котором формируется полный цикл развития технологий – от раннего выявления и подготовки талантов до глобального масштабирования ИИ-решений.

Президенту Израиля были представлены основные достижения Казахстана в области тотальной цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики и социальной сферы.

Главам государств также продемонстрировали проект Astana Smart City – масштабную инициативу по созданию интеллектуальной городской инфраструктуры нового поколения.