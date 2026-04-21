Президенты Казахстана и Монголии обсудили расширение сотрудничества

Президент
0

Стороны обратили внимание на то, что многоплановое сотрудничество двух стран развивается в духе дружбы и взаимной поддержки

Фото: пресс-служба Президента РК

Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Ухнаагийна Хурэлсуха продолжились в расширенном составе с участием членов официальных делегаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана поблагодарил монгольского лидера за то, что он принял приглашение посетить РК с государственным визитом.

Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил свой государственный визит в Монголию в октябре 2024 года. Он подчеркнул, что по его итогам был достигнут ряд важных договоренностей, а двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнерства.

– Наше торгово-экономическое сотрудничество заметно укрепляется. Есть ряд достижений. С каждым годом растет товарооборот. Мы планируем реализацию конкретных проектов в промышленной сфере. Сегодня в столице проходит казахско-монгольский бизнес-форум, в котором принимает участие ряд компаний из Монголии. Мы полностью поддерживаем это начинание и выражаем признательность за оказанную с Вашей стороны поддержку, – сказал Глава государства.

В прошлом году объем торговли между Казахстаном и Монголией увеличился на 7,7% и превысил 130 млн долларов.

В свою очередь Ухнаагийн Хурэлсух выразил уверенность в том, что его визит будет способствовать укреплению дружественных отношений и развитию многогранного сотрудничества между двумя народами. По его словам, Казахстан является первым государством в Центральной Азии, с которым Монголия установила стратегическое партнерство.

– Дальнейшее укрепление дружественных отношений, а также эффективное расширение торгово-экономического сотрудничества входят в число приоритетов внешней политики Монголии. Хочу отметить, что за последние два года мы совместно реализуем множество важных задач в межгосударственных отношениях и сумели вывести наше взаимодействие на новый уровень. 

Особую роль в укреплении доверия между двумя странами играют высшие законодательные органы. Наши экономические связи имеют огромный потенциал для динамичного развития. В ходе Вашего государственного визита в Монголию в 2024 году была принята «Дорожная карта» по активизации торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Казахстаном на 2025-2027 годы. Поставлена задача довести товарооборот до 500 млн долларов, – сказал он.

Глава Монголии поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума по принятию новой Конституции. По его мнению, это историческое событие послужит прочным фундаментом для роста и процветания Казахстана и формирования общества, основанного на верховенстве закона.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах сельского хозяйства, легкой промышленности, цифровизации, горнодобывающей промышленности, туризма, транспорта и логистики, а также укрепления межрегиональных связей.  

Главы государств отметили важность активизации деятельности Межправительственной комиссии, возобновления авиарейсов по маршрутам Астана – Улан-Батор и Усть-Каменогорск – Улгий, а также создания межправительственной рабочей группы с целью проработки открытия прямого автодорожного сообщения между двумя странами.

Президент Казахстана выразил признательность Ухнаагийну Хурэлсуху за поддержку в открытии консульского учреждения Казахстана в Баян-Улгийском аймаке Монголии.

Также в ходе переговоров были рассмотрены вопросы расширения взаимодействия в сферах образования, культуры и туризма.

 

#переговоры #сотрудничество #президент #Монголия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]