Президенты Казахстана и Словении обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества

Международное сотрудничество,Президент
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Дана Аменова
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев и Наташа Пирц-Мусар провели брифинг для представителей СМИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Акорды

Глава государства поблагодарил Наташу Пирц-Мусар за то, что она приняла его приглашение и впервые посетила Казахстан с официальным визитом.

По его словам, Словения – важный партнер Казахстана в Европейском Союзе, и отношения между странами укрепляются в духе дружбы и взаимного уважения. Ярким подтверждением этому является открытие посольства Казахстана в Любляне в прошлом году.

«Этот шаг играет важную роль в развитии двустороннего взаимодействия. Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении дружественных отношений, в связи с этим данный визит приобретает особое значение. Сегодня мы провели содержательные и плодотворные переговоры с уважаемым Президентом г-жой Пирц-Мусар. Мы обсудили перспективы расширения казахско-словенского сотрудничества, достигли конкретных договоренностей и приняли совместное заявление. Кроме того, заключен ряд межправительственных и межведомственных соглашений, в том числе в сферах здравоохранения, туризма и образования. Уверен, их эффективная реализация придаст новый импульс нашему взаимодействию», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президенты договорились о наращивании торгово-экономических и инвестиционных контактов.

Сегодня Казахстан и Словения реализуют важные проекты в фармацевтике, возобновляемых источниках энергии, инженерии и телекоммуникациях. В стране успешно работают около 20 словенских компаний в этих областях.

Глава государства отметил важность дальнейшего расширения масштабов экономического взаимодействия.

«Достигнута договоренность о реализации новых проектов в горной отрасли, «зеленой» энергетике, атомной промышленности, цифровизации и инновациях, здравоохранении, туризме. Для эффективного использования имеющихся возможностей я призвал активизировать работу Межправительственной комиссии и вывести ее деятельность на новый уровень. Одна из приоритетных задач – расширение контактов между деловыми кругами наших стран. Мы рассмотрели вопрос создания Делового совета «Казахстан – Словения». Вместе с Президентом Пирц-Мусар в нашу страну также прибыла представительная делегация словенского бизнеса, которая завтра примет участие в бизнес-форуме. Убежден, эти меры будут способствовать активизации работы в этом направлении», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно главы государств рассмотрели возможности расширения транспортно-логистических связей В частности, обсудили присоединение словенского морского порта «Лука Копер» к проекту Транскаспийского международного транспортного коридора и достигли взаимопонимания по этому вопросу.

Профильным ведомствам поручено принять конкретные меры по увеличению объемов взаимной торговли. Изучив передовой опыт словенской стороны в деле управления водными ресурсами, Казахстан выразил готовность к совместной работе в данной области.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Значительный потенциал для активизации отношений также имеется в сферах образования, науки и культуры. Система образования Словении признана передовой на международном уровне. Поэтому мы рассчитываем на установление связей между университетами двух стран. Словенский Институт Йожефа Стефана заинтересован в налаживании партнерства с Назарбаев Университетом. Казахстан готов расширять сотрудничество с вузами и исследовательскими центрами Словении», – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев и Наташа Пирц-Мусар также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки и отметили близость позиций двух стран.

«В нынешней непростой геополитической ситуации мы с Президентом Пирц-Мусар подтвердили приверженность мирному урегулированию международных конфликтов в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного права. Мы также выразили заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия в рамках многосторонних структур.

Благодарю словенскую сторону за поддержку инициативы по открытию в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Несомненно, сегодня состоялись продуктивные переговоры. Уверен, результаты этого визита выведут казахско-словенские отношения на качественно новый уровень. Совместными усилиями мы достигнем общих целей», – сказал Президент Казахстана.

Наташа Пирц-Мусар заявила о готовности словенской стороны укреплять двустороннее сотрудничество по широкому спектру направлений.

«Я убеждена в том, что сегодняшняя беседа и весь визит в целом открывают новую главу в истории отношений между Словенией и Казахстаном. Обе страны разделяют уважение к международному праву, устойчивому развитию и партнерству, которое основано на взаимопонимании и взаимном уважении. Я за это благодарна и считаю, что так будет и в будущем», – отметила Президент Словении.

#сотрудничество #Словения #Акорда #Президенты

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