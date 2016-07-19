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При ФК "Актобе" открылось футзальное отделение, передает Kazpravda.kz.
Согласно требованиям Федерации футбола Казахстана, начиная с сезона 2018 года, каждая команда Премьер-лиги Казахстана должна иметь собственную команду по футзалу.
Открытие при ФК "Актобе" одноименной команды по футзалу стало возможным благодаря поддержке акима региона Бердыбека Сапарбаева и активному курсу местной Ассоциации футбола, направленному на качественное развитие футбола в Актюбинской области.
Финансирование футзального коллектива будет осуществляться за счет доходов от продажи билетов и спонсорских средств. Согласно намеченной стратегии большую часть состава команды будут составлять актюбинские игроки. В ближайшем будущем планируется и открытие специализированной детско-юношеской школы по футзалу, которая будет функционировать на базе футбольного клуба. Кроме того, уже в нынешнем футзальном сезоне будут созданы молодежные и юношеские мини-футбольные подразделения U-21, U-15 и U-10.
Добавим, что руководство области уже поставило амбициозную задачу перед новым коллективом – занять в следующем сезоне место на пьедестале почета.