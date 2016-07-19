При ФК "Актобе" открылось футзальное отделение

Спорт
1054
Ерзат Сергазин
Фото с сайта 1080.plus
При ФК "Актобе" открылось футзальное отделение, передает Kazpravda.kz.

Согласно требованиям Федерации футбола Казахстана, начиная с сезона 2018 года, каждая команда Премьер-лиги Казахстана должна иметь собственную команду по футзалу.

Открытие при ФК "Актобе" одноименной команды по футзалу стало возможным благодаря поддержке акима региона Бердыбека Сапарбаева и активному курсу местной Ассоциации футбола, направленному на качественное развитие футбола в Актюбинской области.

Финансирование футзального коллектива будет осуществляться за счет доходов от продажи билетов и спонсорских средств. Согласно намеченной стратегии большую часть состава команды будут составлять актюбинские игроки. В ближайшем будущем планируется и открытие специализированной детско-юношеской школы по футзалу, которая будет функционировать на базе футбольного клуба. Кроме того, уже в нынешнем футзальном сезоне будут созданы молодежные и юношеские мини-футбольные подразделения U-21, U-15 и U-10.

Добавим, что руководство области уже поставило амбициозную задачу перед новым коллективом – занять в следующем сезоне место на пьедестале почета.

Популярное

Все
Алдар Косе и все-все-все
Успех молодежки и шайба Кудрявцева
Самое важное – найти время для радости и счастья не на бегу
Более 300 участников из всех регионов республики собрал фестиваль «Хас Шебер»
Внучка на вопрос, как зовут воспитательницу, ответила: «Қайырлы күн, балалар!»
«Возврату не подлежит»
Обследовать газовые баллоны призвали в ДЧС СКО
Визуальной информации на улицах Актобе требуется серьезный переводчик
Об атоме мирном замолвите слово
Шесть пунктов в рейтинге
С упором на высокий передел
Кумыс – наш!
Литературный «Простор» Казахстана
Вошел в историю UFC
Стрельба произошла в университете в Праге: 14 человек убиты, нападавший погиб
У подвига нет срока давности
Командирский характер генерала Исенгулова
Тактильные ощущения
Под знаком Бикен Римовой
Большое шоу в столице
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
«Я наполнен тревожными токами века…»
Веками храня единство народа
Как шла борьба за независимость
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Вера Сидорова: Я была на площади среди студентов
Декабрь 1986-го в памяти тех, кто его видел
Говорят свидетели декабря
Рукописи не горят, спектакли не умирают
«Әпке, перед именем твоим я склоняю голову»
Робототехника шагает по стране
Судьба языка – судьба народа и страны
Прокуратуре пришлось напоминать акимату о положенной костанайскому инвестору поддержке
Через тернии к звездам
В аэропорту Алматы встретили 9-миллионного пассажира
Всех застрявших на дорогах спасли в Жамбылской области
В приграничном Тарбагатайском районе сразу в шести селах открылись новые медпункты
Глава государства посетил центр настольного тенниса в Астане
Звание батыра обязывает
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck

Читайте также

Успех молодежки и шайба Кудрявцева
Рыбакина обыграла Швентек в первом матче турнира WTL
Стало известно итоговое место Казахстана в рейтинге ФИФА
Месси подарил Надалю свою футболку с победного финала ЧМ-20…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]