Фото: пресс-служба Мажилиса
Мажилис
При Мажилисе заработает Общественная палата

Сегодня под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Члены Бюро поддержали инициативу о создании новой диалоговой площадки – Общественной палаты при Мажилисе Парламента. Подробно подходы к работе палаты будут рассмотрены на предстоящем пленарном заседании. Ожидается, что в ее состав войдут авторитетные эксперты, общественники, представители политических партий и СМИ.

Инициативу о создании Общественной палаты при Мажилисе спикер нижней палаты Парламента озвучил на первом заседании Национального курултая. Это будет место для открытого обсуждения законопроектов, рассматриваемых депутатами, и дискуссий по другим важным вопросам, волнующим общество. Кроме того, Общественная палата станет площадкой для законодательной реализации вопросов, рассматриваемых на Национальном курултае, а также других общественно и социально значимых инициатив.

На предстоящее пленарное заседание Мажилиса также вносится законопроект «О геодезии, картографии и пространственных данных» с сопутствующими поправками.

Законопроект разработан в целях введения новых и усовершенствованных механизмов деятельности субъектов геодезической и картографической деятельности. Документ направлен, в том числе на внедрение общепризнанных международных принципов и подходов регулирования геодезической, картографической деятельности, совершенствование государственного контроля в этой сфере.

Проект повестки пленарного заседания содержит также новый законопроект, по которому палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это законопроект о ратификации Соглашения об осуществлении госконтроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов в рамках Евразийского экономического союза.

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