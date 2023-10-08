При землетрясении в Афганистане погибли не менее 120 человек

В мире
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Спасательные службы предупреждают, что число жертв землетрясения в Афганистане может значительно вырасти, поскольку многие завалы по-прежнему не разобраны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Фото: MOHSEN KARIMI/AFP

В результате сильного землетрясения в Афганистане погибло не менее 120 человек и более тысячи получили ранения, сообщили агентству AFP в экстренных службах страны в субботу, 7 октября. По оценке спасателей, число жертв будет расти, поскольку люди до сих пор находятся под завалами.

Утром 7 октября в Афганистане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 с эпицентром в 42 км к северо-западу от города Герат, где проживают 272 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км. За первым землетрясением последовали еще несколько толчков магнитудой от 4,3 до 6,3. По предварительной информации, число жертв может исчисляться сотнями.

Как отмечает AFP, Афганистан, власть в котором удерживает террористическая группировка "Талибан", находится в гуманитарном кризисе, в том числе потому, что многие международные организации были вынуждены сократить свое присутствие в стране из-за выдвигаемых талибами требований. В июне прошлого года в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Афганистане погибли более тысячи человек.

#землетрясение #Афганистан

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