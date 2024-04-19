Стартовал прием документов на стипендию «Болашак» и научные стажировки

В 2024 году впервые прием документов на международную стипендию «Болашак» и научные стажировки «500 ученых» будет проводиться непрерывно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО.

Фото: bolashak.gov.kz

По данным ведомства, старт приема документов запланирован на 29 апреля и завершится 25 октября.

Конкурсный отбор пройдет с 10 мая по 30 ноября 2024 года. Документы на стипендию «Болашак» принимаются через портал egov.kz. Прием заявок и конкурсный отбор по «500 ученым» впервые будет проводиться онлайн в разделе «Личный кабинет претендента» на портале bolashak.gov.kz. Приоритет при подготовке кадров за рубежом уделяется инженерно-техническим и медицинским специальностям.

«В 2024 году для обучения по программе «Болашак» выделено 555 стипендий. Из них 395 стипендий распределены по программам магистратуры и резидентуры, докторантуры – 50 стипендий, для прохождения стажировок - 110 стипендий», — пишут в распространенном пресс-релизе.

В Миннауки добавили, что перечень приоритетных специальностей сформирован по заявкам центральных и местных гос органов, краткосрочных и долгосрочных стратегий и планов развития. Кандидаты могут пройти подготовку за рубежом по таким актуальным специальностям, как водная безопасность и водоотведение, агролесоводство, строительство, АПК, искусственный интеллект, молекулярная генетика.

«По стипендии «Болашак» предусмотрены квотные категории: инженерно-технические работники, медицинские специалисты и кандидаты из сельской местности. Претенденты квотных категорий могут пройти бесплатную языковую подготовку, также им не обязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Они могут выбрать учебное заведение после присуждения стипендии. Государство покрывает расходы на академическое обучение, прохождение стажировки, перелет, медицинскую страховку, визовые сборы, приобретение учебных материалов, а также выплачивается ежемесячная стипендия», — прокомментировали в ведомстве.

С требованиями к претендентам, перечнем приоритетных специальностей, списком университетов и научных центров, можно ознакомиться на сайте bolashak.gov.kz.