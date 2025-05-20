Приоритетные задачи совместной работы с маслихатами обозначил Маулен Ашимбаев

Сенат
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Венера Баталова
корреспондент

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с представителями общественности, трудовыми коллективами, депутатами маслихатов, членами Ассамблеи народа Казахстана и талантливой молодежью Актюбинской области, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат РК

На повестке – совместная работа по реализации поручений Главы государства, развитию региона и задачи для взаимодействия Палаты с маслихатами в рамках нового формата работы.

На встрече с депутатами маслихатов и представителями общественности Маулен Ашимбаев подчеркнул важность качественной реализации реформ, инициированных Президентом страны, для успешного развития регионов и повышения благосостояния граждан. В этом ключе он обозначил ключевые направления совместной работы в законодательной сфере на предстоящий период.

«По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране реализуются комплексные реформы, в том числе, направленные на диверсификацию экономики, развитие обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. На IV заседании Национального курултая были также обозначены приоритеты, касающиеся социально-экономического и политического развития страны. Эти комплексные инициативы – залог создания Справедливого, Безопасного, Чистого и Сильного Казахстана. В этой связи, для качественной реализации поставленных Главой государства задач, важно продолжить системное взаимодействие и совместную работу сенаторов с депутатами маслихатов», – сказал Спикер Сената в своем выступлении.

Спикер Сената отметил высокий потенциал и темпы экономического роста Актюбинской области. Наряду с этим, участники встречи обсудили основные задачи по развитию новых точек роста и привлечению инвестиций в регион.

Наряду с этим, в ходе встреч были обсуждены задачи в сфере межэтнических отношений, обозначенные Главой государства на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана, а также вопросы продвижения духовной дипломатии в рамках подготовки к проведению VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года в Астане.

Отдельное внимание в ходе встречи с креативной молодежью региона было уделено роли образованных молодых людей в процессе модернизации страны, важности привития им созидательных ценностей и прогрессивных идей, а также их системной поддержке. Речь шла о таких  стратегических и льготных программах, как «Национальный фонд – детям», «Болашак», «Жастар», Государственной образовательной накопительной системе «Келешек» и других, открывающих обширные возможности для раскрытия потенциала талантливых казахстанцев.

«Казахстан должен стать современным и сильным государством, в котором основной приоритет – принцип Справедливости. Достичь этой задачи без участия молодежи невозможно, поскольку для развития нужны свежие идеи и новый взгляд. Поэтому важно формировать у молодых людей навыки постоянного самообразования, анализа, повышения эмоционального интеллекта. Вместе с тем, сила личности – заключается в культивировании правильных ценностей и следовании принципу «Адал азамат», выдвинутому Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым», – сказал Спикер Сената и ознакомил участников встречи с законодательной работой Сената по ключевым направлениям.

Кроме того, сенаторы посетили школу интернатного типа AQBOBEK для одаренных детей, в которой ведется обучение по ведущим образовательным программам, включая сингапурскую программу, и ознакомились с работой IT-кабинета, залов «Comics Room» и литературы по искусству, а также другими специализированными площадками. Вместе с тем встретились парламентарии с трудовыми коллективами завода по производству керамогранита ТОО «Зерде-Керамика Актобе» и центра «Қамқорлық», представляющего широкий спектр услуг для детей с инвалидностью и с ментальными нарушениями.

#Маулен Ашимбаев #Спикер Сената #работа с маслихатами

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