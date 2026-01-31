Не простыть ни разу зимой, не подхватить очередной вирус – большая редкость. Вот и недавно, после того как у меня промерзли ноги, я почувствовала недомогание.
ПопулярноеВсе
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Будет построена объездная дорога
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Из школьников – в исследователи
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Жулдыз подключили к природному газу
Инклюзивный центр в музее
Вплетены в историческую память
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Казахстан и Китай подготовят специалистов водохозяйственной отрасли
Казахстанские ВУЗы представили свои проекты на выставке в Лондоне
В Риме похоронили Валентино Гаравани
Город задыхается… «в пределах нормы»
Ряд автотрасс закрыли в Казахстане
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]