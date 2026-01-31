Приветы лета

Колонка обозревателя
Асель Шаяхмет

Не простыть ни разу зимой, не подхватить очередной вирус – большая редкость. Вот и недавно, после того как у меня промерзли ноги, я почувствовала недомогание.

Не сказать, что простуда свалила наповал, но появились вялость, слабость и хотелось просто тишины, сидеть, завернувшись в плед, с чашкой чая. А еще непременно чего-то такого, что имело бы выраженный вкус. Чаще всего в подобных случаях вкусовые рецепторы хорошо реагируют на цитрусовые, но в этот раз хотелось чего-то особенного.

И я вспомнила про баночку малинового варенья, которое передала мама моей подруги детства Орынбасар-тате перед Новым годом. Банка была аккуратно завернута в бумагу в целях безопасности, а когда я ее развернула, увидела наклейку с надписью от руки: «Малина. Июль 2025. Для Асель». И так стало приятно, будто кусочек заботы, а вместе с ней и лета аккуратно упаковали в стеклянную тару.

Когда открыла крышку, запах ароматной малины мгновенно наполнил комнату. Сразу же вспомнилось детство, родительский дом, каникулы, смех и игры до темноты. Одним словом, то время, когда казалось, что лето будет длиться вечно…

В нашем доме всегда было много варенья. У нас был большой сад и столько ягод, что собирали их буквально ведрами. Смородина, вишня, клубника, малина, к тому же все разных сортов.

Мама варила варенье практически каждый день, потому что свежие ягоды долго не хранятся. Какую-то часть замораживали, а излишки продавали или просто раздавали. И почти все лето у нас на плите стояла большая кастрюля с деревянной ложкой для помешивания варенья и компотов, а в доме постоянно витал аромат всех этих ягод.

Моя задача заключалась в подготовке тары. Собранные отовсюду банки нужно было хорошенько промыть и проверить на отсутствие сколов. Но сначала их нужно было где-то раздобыть, потому как банок в то время катастрофически не хватало, и приходилось их даже покупать или обменивать на свежесобранные ягоды у соседей. Это сейчас они не представляют большой ценности, хотя варенье мы продолжаем варить. Однако уже не в таком количестве и в основном из покупной ягоды, а она в разы уступает домашней.

Вот так, открывая чужую, но такую родную баночку, я вдруг поняла, что это самый лучший привет из лета! Из рук в руки. От сердца к сердцу.

Мы давно выросли, разъехались по разным городам, и у каждой свои заботы, ритм жизни, но все так же много общего. Прожитое вместе детство не просто объединяет, оно роднит людей на долгие годы. И банка с малиновым вареньем еще раз это подтверждает. Орынбасар-тате помнит, что я его люблю, и где-то там, на севере страны, по-прежнему варит варенье и для меня. Это бесценно.

Я заварила травяной чай. Положила ложку ароматного, густого и прозрачного варенья в чашку. Смотрела, как оно медленно растворяется, окрашивая воду в нежно-розовый цвет. И сразу стало легче, не только телу, но и душе. Наверное, потому, что в этом варенье было все: память о маме, запах нашего сада, дружба с малых лет, проверенная несколькими десятилетиями.

Мы часто ищем поддержку в словах или длинных разговорах. А она иногда прячется в маленькой баночке с вареньем. В том, что кто-то о тебе помнит. И хоть до лета еще далеко, но такие его вкус­ные и теплые приветы способны согревать надолго.

#счастье #память #лето #детство #забота #варенье

