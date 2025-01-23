Продажу школы искусства в частные руки предотвратили в Каскелене

Прокуратура вмешалась в судебные разбирательства и вернула учреждение на баланс государства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматинской области ответчик в лице юридического лица намеревался незаконно получить в Карасайском районе (г. Каскелен) школу искусства общей площадью более 1 000 кв м, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Апелляционной инстанцией ходатайство прокурора об отмене решения районного суда по вопросу незаконной продажи школы поддержано, и школа была возвращена в государственную собственность.

На сегодня в здании начаты ремонтные работы, и уже вскоре более 300 детей смогут обучаться искусству, отметили в надзорном органе.