Продлен прием электронных заявок на льготное дизтопливо для аграриев

Прием электронных заявок на получение льготного дизтоплива для проведения уборочных работ в Казахстане продлен до 31 мая включительно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

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По утвержденным в апреле правилам льготные ГСМ для сельхозтоваропроизводителей распределяются в электронном формате на базе модуля в gosagro.kz.

Заявки, в том числе и на уборочные работы, необходимо подавать с помощью ЭЦП в системе.

На сегодняшний день аграрии уже подали более 24 тысяч заявок на 342,7 тысячи тонн удешевленного дизтоплива.