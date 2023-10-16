Продвигая диалог и взаимопонимание

Очередное заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий прошло в Астане 11 октября. Материалы, посвященные как этому мероприятию, так и роли Казахстана в укреплении межцивилизационного диалога, были опубликованы в многочисленных СМИ по всему миру.

Среди крупных – London Post, опубликовавший ряд развернутых и содержательных статей. Называя нашу столицу «духовным центром мира», британский медиаисточник отмечает, что «Астана вновь играет ключевую роль в содействии межконфессиональному диалогу и взаимопониманию между мировыми лидерами», а съезд «продолжает оставаться маяком надежды и сотрудничества в постоянно меняющемся глобальном ландшафте».

Азербайджанские СМИ, продемонст­рировавшие наиболее высокий уровень активности в освещении работы секретариата съезда, отметили, что «Казахстан демонстрирует миру глубокую, но простую истину: можно жить без конфликтов и разрешать разногласия посредством диалога».

Среди центральноазиатских соседей мероприятию уделили внимание Узбекистан и Таджикистан. Так, узбекские СМИ отмечают, что: «Сегодня народу Казахстана удалось создать цивилизованный механизм, способный сохранить единство нации на пути демократического развития».

Большинство изданий, цитируя Президента Касым-Жомарта Токаева, подчеркивают, что посредством создания и развития такой «уникальной платформы, привлекшей внимание всего мира, Казахстан способствует продвижению идей взаимоподдержки и толерантности, а также поиску решений мировых проблем».

В этом контексте обращается внимание на принятое по итогам работы заседания секретариата коммюнике с признанием результативной деятельности съезда за 20 лет. Также делается акцент на идею Главы государства о необходимости создания нового глобального движения за мир в целях построения прочной системы международной безопасности и преодоления острых вызовов и проблем.

При этом отмечается, что значительным шагом в практической реализации данного направления выступает Инициа­тива о мировом единстве за справедливый мир и согласие, выдвинутая Казахстаном в качестве председателя ШОС.

Анализ публикаций подтверждает, что Съезд лидеров мировых и традицион­ных религий и проводимая на протяжении многих лет системная работа его секретариата вызывают значительный интерес мировых СМИ, подкрепляемый исключительно положительными откликами.

Пакистанский ученый похвалил руководство Казахстана за продвижение устойчивого мира и гармонии.

«Мы должны понимать, что насилие во имя религии на самом деле –насилие против религии», – об этом заявил Мохаммад Зия уль Хак, генеральный директор Института исламских исследований Международного исламского университета в Исламабаде.

Он отметил, что последние 20 лет свидетельствуют о приверженности руководства и народа Казахстана продвижению устойчивого мира и согласия между жителями разных регионов. При этом добавил: VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий принял важную декларацию, в которой обсуж­дается роль религиозных лидеров в обеспечении мира и стабильности. После окончания форума секретариат постоянно работал со своими партнерскими организациями. Систематически проводились встречи, конференции, заседания «круглых столов», дискуссии о видении, которое Казахстан подготовил во имя Концепции развития на 2023–2033 годы.

Мохаммад Зия уль Хак назвал концепцию развития путем вперед, превращающим различия в разнообразие, способствующим устойчивому миру и развитию. Он выразил глубокую признательность всему руководству Казахстана за регулярный созыв заседаний рабочих групп съезда на протяжении последних двух десятилетий.

В Астане духовные лидеры из более чем 20 стран поддержали идею создания глобального движения за мир.

Религиозные лидеры и их представители – участники из 24 стран мира – обсудили ход реализации положений декларации, принятой на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Также была утверждена концепция развития съезда на последующие десять лет, разработанная по поручению Президента Казахстана.

...В целом неудивительно, что именно Казахстан 20 лет назад стал инициатором создания подобной платформы для межрелигиозного диалога. В этой стране действуют более 3 тыс. религиозных сооружений, в том числе мечети, православные храмы, католические церкви, протестантские молитвенные дома, синагоги...

Поскольку основная часть населения исповедует ислам, в прошлом году в Астане открылась самая большая мечеть в Центральной Азии – Республиканская мечеть Астаны, которая входит в десятку крупнейших в мире.

...Астана также может похвастаться и самым большим в Казахстане и Цент­ральной Азии православным храмом – Свято-Успенским кафедральным собором, который вмещает до четырех тысяч человек.

...Председатель Сената Казахстана – руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев зачитал обращение Президента страны Касым-Жомарта­ Токаева к участникам встречи. Глава государства отметил, что за два десятилетия своей деятельности Съезд лидеров мировых и традиционных религий внес значимый вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия, продвижение идей толерантности и взаимоподдержки, способствовал решению значимых мировых проблем.

Сегодня мир переживает новую эпоху глобализации. В настоящее время мы живем в сложный период экономической, социальной, экологической и гуманитарной истории человечества.

В такой период государствам, меж­дународным организациям и религиозным общинам необходимо держаться общего подхода, основанного на добродетели. Это в свою очередь станет возможным только благодаря политическому, религиозному взаимопониманию, сотрудничеству и миротворческим усилиям.

...Страны мира, а также мировые и традиционные религии могут достичь успеха только посредством духовной дружбы, независимо от сложности ситуа­ции. Об этом свидетельствует реализация Казахстаном значимых инициатив, направленных на поддержание мира.

...Сегодня народу Казахстана удалось создать цивилизованный механизм, способный сохранить единство нации на пути демократического развития.

...Особая роль принадлежит лидерам национальных и мировых религиозных общин в поддержании межэтнического и межконфессионального мира и согласия. Религиозные лидеры имеют большое влияние в донесении решений и конкретных инициатив до своих сообществ посредством диалога.

Съезд лидеров является одной из важнейших миротворческих инициатив страны и отличается своей значимос­тью на мировой арене. Это позволило Казахстану стать площадкой мирного межцивилизационного диалога. Форум предоставляет возможность религиозным лидерам и политикам обсудить разрешение международных конфликтов, противодействие глобальным угрозам и преодоление ненависти и нетерпимости.

Об этом Глава государства Касым-Жомарт­ Токаев заявил в авторской статье, опубликованной в израильском издании Jerusalem Post: «Я горжусь тем, что уже 20 лет в Казахстане раз в три года проходит Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Созданный в 2003 году как прямой ответ на рост межконфессиональных разногласий и экстремизма после теракта 11 сентября в США, Съезд способствует укреплению межконфессионального диа­лога, объединяя религиозных лидеров».

Действительно, в этом году исполняется 20 лет Съезду лидеров мировых и традиционных религий – уникальному проекту, привлекшему внимание всего мира. Через деятельность такого уникального института, который системно работает, начиная с 2003 года, Казахстан пропагандирует свои национальные ценности и показывает пример духовного единства.

Казахстан намерен внести вклад в решение глобальных проблем.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на брифинге в Астане сказал: один из политических постулатов страны и Президента Токаева заключается в том, что страна полна решимости быть активным игроком в решении глобальных проблем и развитии международного сотрудничества, и подчеркнул приверженность республики развитию международного сотрудничества.

Затем он сослался на недавнюю статью Президента Токаева, в которой тот подчеркнул необходимость укрепления межцивилизационного диалога и укреп­ления доверия, в то время как мир борется с геополитическими потрясениями.

Василенко подтвердил, что за пос­ледние два десятилетия съезд сыграл важную роль в поддержании мира и стабильности в многокультурном и многоконфессиональном обществе Казахстана. Он отметил, что Астана с гордостью принимает Съезд религиозных лидеров с 2003 года, причем последнее мероприя­тие в 2022 году привлекло участников из почти 50 стран. Страна имела честь принимать Папу Франциска.

Относительно достижений съезда он сказал, что эта площадка направлена на разрешение разногласий.

Единственный корейский религиозный деятель, посетивший заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего в Казахстане, монах Джу Кён, прокомментировал усиливающийся конфликт между Израилем и Палестиной, заявив: «Разжигание гнева и эскалация войны путем попадания второй стрелы после первой стрелы должны быть запрещены».

...Просьбу монаха Джу Кёна не подвергаться «второй стреле» можно интерпретировать как просьбу к обеим сторонам избегать постепенного перерастания продолжающегося военного конфликта в неконтролируемую ситуацию.

Судя по всему, среди присутствующих сложился некоторый консенсус относительно этой точки зрения.

Совместное заявление, опубликованное после завершения встречи, содержало рекомендацию «призвать обе стороны и международное сообщество разрешить ситуацию мирным путем».

...Он сказал, что боевые действия между Израилем и Палестиной являются «одной из наиболее важных причин, почему религиозные люди должны чаще собираться и обсуждать вопросы», и добавил: «Похоже, растет осознание того, что нам необходимо отойти от концепции нашей собственной религии и двигаться к глобальной, ориентированной на человека религии».

...Монах Джу Кён сказал, что человечество сталкивается со многими важными проблемами, включая проблемы окружающей среды, и что, к сожалению, религиозное сообщество медленно подходит к этим вопросам, добавив: «Я думаю, нам нужно больше дискуссий по этим вопросам».